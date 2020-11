Byli z nás spíš kamarádi, říká po rozchodu tvář Slunečné Bára Jánová

„Na začátku listopadu jsme se s Víťou rozhodli, že se naše životní cesty rozdělí. Občas se prostě stává, že zjistíte, že jste nejlepší kamarádi a parťáci, ale každý máte jiné tempo a jiné cíle,“ napsala Bára Jánová v úterý na Instagram.

„V tu chvíli se zastavíte na rozcestí. Je tu jedna cesta, po které můžete jít dál. Doufat, že najdete kompromis a doufat, že v tom kompromisu budete šťastní. Nebo jít každý svou vlastní cestou, obohaceni zkušeností a vděkem, že jste alespoň kus té cesty mohli jít společně,“ pokračuje herečka v příspěvku u společné fotografie s Vítězslavem Bečkou.

„Víťu miluji za vše, co mi předal, co se mnou sdílel a co mě naučil. Je to velmi chytrý, hodný a vtipný kluk. Nebylo to lehké rozhodnutí, ale oba věříme, že bylo správné. Máme se rádi, rozchod je v míru a pochopení. Díky, Víťo, že jsi. Přeji ti jen to nejlepší. Buď dobrej. S láskou Bára,“ zakončila herečka.

Pro pořad Showtime Jánová dodala, že se oba rozešli proto, že byli v poslední době spíše kamarády a parťáky než životními partnery. Společně budovaný byt, který si herečka oblíbila, musela opustit. „Byt patří Vítkově rodině, takže bylo jasné, že musím odejít já. Mrzí mě to, protože byt miluji, ale rozchody jsou zkrátka součástí života a na byt se člověk nemůže nějakým způsobem ohlížet,“ řekla.

Než se Bára Jánová prosadila jako filmová a seriálová herečka, pracovala jako asistentka režie v ČT a festivalová koordinátorka. Kromě hraní v seriálech vystupuje i v úspěšném programu Listování. S kamarádkou Anetou Kernovou má filmovou produkci Fancy Frequency. „Točíme krátké filmy a píšeme celovečerní pohádku,“ řekla v minulosti ve velkém rozhovoru pro Magazín DNES.



Vítězslav Bečka chtěl po gymnáziu studovat diplomacii, pak bylo všechno jinak. Procestoval Indii, poté přesídlil do Švýcarska, kde začal studovat management. V Saúdské Arábii se uchytil jako tréninkový manažer pro hotely. Poradenství v oboru gastronomie a hotelových služeb se věnuje i po návratu do Prahy. „Do toho jsem zájmově jako koníčka vždy kompletoval nějakou literární tvorbu, kterou bych chtěl v dohledné tvorbě vydávat,“ řekl v dubnu.



Zatímco představitelka Sylvy ze Slunečné nemá moc štěstí v lásce, její seriálová sestra Eva Burešová (27) se již několik měsíců vídá s porotcem MasterChefa, šéfkuchařem Přemkem Forejtem (33).