Z partnera jsem si sedla na zadek, říká tvář seriálu Slunečná Bára Jánová

„Po jedné pracovní schůzce s přáteli jsme se chtěli jet někam najíst, naskákali jsme do auta a najednou koukám, že jedeme jinam. Kamarád u volantu říká: Unáším vás na párty! Já namítala, že žádná párty, že ráno vstávám v šest, ale nedalo se nic dělat. Na tom večírku mých přátel, architektů, jsme se s Víťou viděli, ale ještě to nezahořelo. Víc povídat jsme si začali až na dalším večírku, vánočním. Po něm jsem Víťovi prvně napsala,“ popisuje Barbora Jánová počátky vztahu s Vítězslavem Bečkou v rozhovoru pro Magazín DNES.

Hvězda seriálu Slunečná tvrdí, že její partner jí od počátku imponoval. „Čím víc jsem ho poznávala, tím víc jsem si z něj sedala na zadek, každý den níž a níž. Ty jo, říkala jsem si, kam až to zajde? Má neuvěřitelný rozhled. Názory podložené argumentem, statistikou, výzkumem, takže když něco říká, můžu mu věřit. Umí si ale i hrát. Strašně se mi líbí, co už dokázal a jak na sobě pracuje. A že je spirituálně orientovaný a přitom nohama na zemi. A taky že je obrovský a já se do něj můžu schovat,“ popisuje herečka, která v lednu oslavila třicáté narozeniny.

„Mám pocit, že to je vstup do dospělosti, životní mezník, kdy můžete zvážit, co se vám povedlo, co ne, co si z toho vzít a jak pokračovat. Srovnala jsem si tehdy strašně moc myšlenek, plánů. Čistá startovní čára. Taky jsem velmi záhy našla životní lásku a začalo se mi hodně dařit i pracovně,“ pochvaluje si Jánová, která je o pět let starší než její přítel. „Podle občanky jsem sice starší já, ale někdy mívám pocit, že jsem mladší než Víťa. Duševně je daleko vyspělejší než spousta lidí mého věku,“ říká.

„Chodit s herečkou je pro mě pořád dost nové, objevující. Když spolu sledujeme Slunečnou, přeskakujI očima z Báry v televizi na Báru sedící vedle mě. Ona mi přitom vypráví, jak vznikala ta nebo ona konkrétní scéna a co vtipného se odehrálo. To mě baví. A minusy? Asi jen to brzké vstávání. Když Bára intenzivně točí, ráno se moc nepotkáváme, nejdřív až tak u oběda. Má to těžké, holka,“ říká Vítězslav Bečka.

Ten odletěl hned po prvním rande s Jánovou sám na tři týdny do Indie. „Původně jsem si to naplánoval jako digitální detox, ale nakonec jsem celou dobu strávil s telefonem v ruce, protože jsme si kontinuálně psali. Ke konci už jsem věděl, že je to mezi námi jasné, a vracel se do Prahy zamilovaný až po uši,“ vzpomíná.

Jeho partnerka Bára mu prý imponuje intelektem, šíří rozhledu, schopností řešit situace. „Je vnímavá, přirozeně inteligentní. To je znát, třeba když se učí něco nového. Taky je to nejkrásnější holka, jakou jsem kdy potkal. MilujI na ní, že se umí nahlas nádherně smát. Nebo to, že se umí tak vášnivě vložit do nějakého vyprávění, až u toho třeba upustí cigaretu,“ popisuje Bečka s tím, že má legrační nešvar.

Když chce svou partnerku políbit, vybírá si prý k tomu zcela nevědomě momenty, když zrovna Jánová někam extrémně spěchá. „TrefujI se spolehlivě do zcela pitomých okamžiků, dojde mi to vždycky až z jejího nešťastného výrazu. Anebo jí začnu něco zásadního vyprávět přesně ve chvíli, kdy se potřebuje na něco soustředit. Zatím se tomu pořád ještě smějeme,“ dodává Vítězslav Bečka.