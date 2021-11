Svatba šla na druhou kolej, prozradila Alice Bendová

Potkali jsme se na soutěži Česká Missis, jak pohlížíte na mámy od rodiny, které se rozhodly bojovat o titul a z domácností šly rovnou předvádět na molo?

Nesmírně to obdivuji, protože já bych tu odvahu v sobě nenašla. A že ty holky dokážou i s dětmi vůbec něco nacvičit, sestavit? Mají můj absolutní respekt.

Jste máma, co pozbývá trpělivosti snadno?

Ne. Jsem prý až moc trpělivá a moc domlouvám. Já to tak mám ráda, ale občas zařvu! To je jasný. Ale není to tak, že bych byla netrpělivá, nebo že bych byla vzteklá a nervózní.

Šla jste někdy po přehlídkovém mole?

Ano, Escadu ve Vídni, protože jsem byla vybrána na přehlídku, když jsem ještě dělala modelku. Oni nás tam seřadili podle výšky a já jsem byla s jednou Vietnamkou poslední. Takže tak. To je celá moje modelingová kariéra, co se týká přehlídek.

Takže by jste byla ta vysoká a vedle vás…

No ona ta Vietnamka byla vyšší než já. Já jsem byla až opravdu úplně poslední. (smích)

Alice Bendová a její partner Michal Topol

Když jsme si spolu naposledy povídali, tak došlo i na téma svatby. Jak to aktuálně vypadá? Už se k ní schyluje?

Vypadá to tak, že je tolik práce, co si ani nepamatuji, že bych kdy najednou měla v různých oborech. Ono to není jen herectví. Točím film, dělám tvář pro reality, soutěž Missis, nový pořad na televizi Prima, takže je toho tolik a ještě Instagram. Je toho hrozně moc a svatba teď šla opravdu na druhou kolej, přiznávám, protože my jsme to chtěli udělat na podzim na Kanárech… Neuděláme. Neletíme.

Nebo čekáte na nějaké pěkné datum v roce 2022?

Já vůbec na data nejsem. Bojím se jakoukoliv věc sama ovlivňovat datem. Všechno si nechávám tak, jak to vyplyne a je mi úplně jedno, jestli tam budou dvě jedničky, nebo dvě dvojky, nebo dvě trojky.

Co pátky třináctého?

Miluji! (smích) Mám ráda pátek třináctého, protože mi připadá jako každý jiný den. Nejsem pověrčivá.

Alice Bendová na obálce magazínu Playboy (říjen 2009)

Dalo by se říct, že jste žena rafinovaného půvabu. Kde je ale podle vás ta pomyslná hranice, kdy už to není smyslné, ale vulgární?

Ono to strašně záleží na věku. Já kdybych si na sebe vzala něco, co si vezme krásná dvacetiletá holčina, tak budu trapná a vulgární. Stejně tak už nebudu mít dlouhý vlasy pod zadek, protože jsem trapná, stará princezna.

Tak můžete být ovšem krásná a sexy královna.

No, ale musím říct, že i třeba krátké šaty, nebo úplně nějaké krátké šortky, to prostě nejde. A ono už to nejde ani z jiných důvodů, bohužel.

Přemýšlíte dopředu o tom, co zveřejníte na Instagramu? Obáváte se, jak by mohli zareagovat sledující?

No tak jasně. Musím brát ohled nejen na sebe jako na osobu a na sledující, jaké budou reakce, ale především na svoje děti, protože jsem prostě veřejně známá osobnost a vrstevníci mých dětí to sledují. Takže si musím dávat pozor, protože by to pro moje děti mohlo být nepříjemné. To bych strašně nerada.

Stalo se, že někdo vašim dětem předhodil, že jste někde byla odhalená?

Myslím, že ne. Nebo se to ke mně nedoneslo. Ale dětem vysvětluji, tak Vášovi už vysvětlovat nemusím, ale Alici třeba vysvětluji, že film je film. Že to je role a ať jim řekne kdokoliv cokoliv, tak ať se k tomu oni postaví čelem a řeknou: „Ale moje mamka je herečka a to je prostě role, to není ona.“ Tak je to správně.

Když budou vaše děti toužit po herectví, řeknete ano, nebo rezolutní ne?

Pokud budou chtít být cokoliv, tak vždycky řeknu ano, protože je to jejich rozhodnutí a já je v tom budu podporovat. Už to máme takové, já to nebudu prozrazovat, protože by to nebylo příjemné. Ale máme určité rozhodnutí o tom, co bude do budoucna a já s tím nic neudělám. Je to prostě tak a já to budu maximálně podporovat i přes to, že jsem matka, která se nesmírně bojí. Ale jako strašně. Já se už bojím i aut, všeho. Musím je ale prostě podporovat. Nemůžu od nich chtít, aby mi řekli: „Maminko, budeme sedět v kanceláři, budeme jenom ťukat do počítače. Nemusíš se o nás bát.“ To nejde.