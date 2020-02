Předem neumyté talíře vytažené z myčky smrdí jako mrtvola, míní Černý

Když Albert Černý s kapelou loni bojovali v Eurovizi, Barbora Podzimková je hodně podpořila. Je jejich velká fanynka a hrála jim také v klipu k písni Friend of a Friend. Hudebník ji zase již několikrát doprovázel na focení.

„Focení je dobrý, člověk úplně čumí, jaká je z té holky najednou sexbomba! Je velmi zajímavé, že pro to, aby byla z holky modelka, nestačí jen to, aby byla hezká, ale musí se před tím foťákem opravdu cítit dobře,“ prozradil Černý.

Oba hodně cestují po světě, ale když jsou zrovna v Česku, bydlí spolu v Praze, kde mají byt. „Máme krásný světlý byt a pořád dokupujeme nějaké kytky, ty nám pak vždycky stejně zhebnou,“ prohlásil hudebník a zároveň přiznal, že moc rád uklízí.

„Když přijedeme někam do hotelu, já většinou pohodím věci a jdu se osprchovat. A když přijdu ze sprchy, jsou všechny moje věci poskládané do geometrických tvarů,“ potvrdila pořádkumilovnost svého partnera Podzimková, která v Show Jana Krause byla už před pěti lety, když vyhrála modelingovou soutěž. „A také vždycky, než dá nádobí do myčky, tak ho předem umyje.“

Na svoji obhajobu její přítel argumentuje tím, že předem neumyté talíře vytažené z myčky smrdí jako mrtvola, což mu vždy zkazí dojem z jídla, ačkoli prý modelka výtečně vaří.