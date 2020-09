Hanychová o krachu manželství: Bolelo to a myslela jsem, že tím končí vše

„Myslím, že oficiální rozvod je důležitý. Něco ve vás se uzavře a začnete dýchat. Dělím se s vámi o svoje soukromí, tak vám to musím říct. Bolelo to dlouho a myslela jsem si, že tím končí vše. Není to tak. Jak říká můj kamarád Mimi, který je od 18 let na invalidním vozíku, bolest se musí vydržet. Já vydržela a je mi teď fakt hezky. Začala jsem mít ráda samu sebe, to je strašně důležité. Je těžké začínat v 35 letech znova, ale vše se dá,“ napsala fanouškům na Instagramu Hanychová.

Její příznivci a známí jí vyjádřili podporu. Nikol Štíbrová si trochu rýpla do Agátina exmanžela Jakuba Prachaře, který v den rozvodu na sociálních sítích zveřejnil vysmátou fotku se svým advokátem a napsal, že šťastnější výraz by těžko hledal.

„Zvládáš to skvěle. Drž se. My ženský vydržíme hodně. Dokonce, a to se málo ví, dokonce i vysmátý fotky s právníky,“ podpořila Hanychovou Štíbrová.

Monika Absolonová přidala vlastní zkušenost s rozvodem. „Když jsem se kdysi rozvedla já, brala jsem to jako osobní prohru. Dlouho. Teď je to asi 17 let od rozvodu, nevím. Ale je to pro mě osobní výhra! Bude ještě líp než teď,“ napsala zpěvačka.

Agáta Hanychová a Jakub Prachař se vzali v roce 2013. O čtyři roky později se jim narodila dcera. Modelka má z předchozího vztahu s bývalým hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou osmiletého syna Kryšpína.