Když se sejdeme, řešíme pindíky. Ale ty velký, říká Arichteva o 3v1

„Marťa nám nemůže odpustit, že jsme mladší. A obě mi nemůžou odpustit, že jsem nejhezčí,“ zahájila debatu bývalá herečka Nikol Leitgeb, která je od června dvojnásobnou maminkou.

„Je to tak, a nejchytřejší je taky Nikča, ta vyžrala obojí. Všechny tři jsme blbý. Když otěhotníte, na to jsou výzkumy, klesne vám IQ. Říká se tomu baby brain efekt. Nikča měla z čeho brát, ale u nás s Marťou hrozí, že když otěhotníme podruhé…,“ zauvažovala herečka Veronika Arichteva, která má jednoho syna.

Arichteva, Pártlová a Leitgeb s humorem sobě vlastním přiznaly, že jejich debaty jsou převážně o vzájemném urážení. Na povídání o dětech překvapivě u třech matek dochází minimálně.

Veronika Arichteva, Martina Pártlová a Nikol Leitgeb neboli 3v1

„Čekala jsem, že se mě holky budou ptát. A nic. Vůbec nic. Úplně mi berou pocit důležitosti. Teď se mě teda Verča ptala na něco s pindíky. Ale to bylo něco s Bisim,“ pobavila Nikol Leitgeb.

„Ježiš né, s malým pindíkem! Kdy to běží? Budu muset vymyslet na ten večer nějaký rodinný program,“ snažila se situaci zachránit Veronika Arichteva, ale způsobila opak. „Je fakt, že když se sejdeme, řešíme pindíky, ale ty velký.“

Ačkoli to by nepochybně bylo hezké téma pro další vtipné video, natáčení 3v1 neplánují. „Chceme něco natočit, ale pak si říkáme, že by to po dvou letech mělo být dobrý, a bojíme se, že to nebude dobrý,“ tvrdí Arichteva.

„Já se třeba nebojím, ale holky se bojí,“ pronesla s drobnou výčitkou v hlase zpěvačka Martina Pártlová, která dceru porodila letos v létě ve stejný den a ve stejné porodnici jako její kamarádka.

„Teď jsou ty TikToky a všechno, my ty moderní vejmysly nestíháme a cejtíme se jako vrať se do hrobu,“ vysvětlila Nikol Leitgeb.