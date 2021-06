Na motorku už nesedám, jsem rád, že chodím, přiznal Kotek

„Nejezdím, nechávám se vozit. Dávám na sebe pozor. Motorka je ve šrotu. Jsem rád, že chodím a že jsem tady. Že jsem mohl dál dělat svoji práci, protože jsem sem taky mohl dojet na kolečkovém křesle,“ řekl Vojtěch Kotek v primácké show 7 pádů Honzy Dědka.

Kotek havaroval v červenci 2020 na svém motocyklu Harley-Davidson Cruiser. Nehoda se stala na silnici z Opařan do Bechyně. Herec na motocyklu si nevšiml, že traktor, který předjíždí, odbočuje. Aby se vyhnul srážce, podle svědků položil motorku na bok.

Krátce po nehodě přiznal, že mu nehoda zkomplikovala i práci. Přišel totiž o roli ve filmu, který měl v té době natáčet.

Kotek byl vůbec prvním hostem Honzy Dědka v jeho talkshow, když před jedenácti lety začínal. Zatímco tenkrát probírali jeho herecké začátky, tentokrát přišla řeč na štěstí v lásce i v životě a neštěstí ve hře.

Vojtěch Kotek

Herci se vůbec nedaří v soutěžích. Zvláště pak v jedné televizní. V Máme rádi Česko je totiž až na světlé výjimky týden co týden porážen kamarádem Jakubem Prachařem. Na vině nejsou chybějící znalosti, ale smůla. Kolo štěstí, ve kterém mají kapitáni soutěže šanci otočit skóre vytočením bodů navíc, opanuje vždy Jakub Prachař. Má až neuvěřitelné štěstí.

„Nikdo nám nevěří, že to není nafejkované. Fakt není! Já dělám, co můžu. O Jakubovi se ví, že sem tam zajde do kasina. Zažil jsem s ním pár momentů, kdy majitelé kasin pláčou, protože je pan Prachař vybral,“ vysvětlil Kotek a prozradil, jaký balík peněz si jeho kamarád odnesl z jednoho večera v kasinu.

Vojta Kotek a Jakub Prachař ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších (7. 3. 2015).

„Točili jsme spolu Padesátku ve Špindlu, Kuba tam šel do nějakého nonstopu. Něco tam mačkal a vyhrál asi sto tisíc. Byly tři ráno. Chtěl si to vybrat a paní, která tam obsluhovala, zbledla a volala majiteli toho nonstopu. Vzbudila ho a zašeptala mu do telefonu, že je tam pan Prachař a vyhrál sto litrů. Prachař si tu hodinku počkal, majitel přijel a vysolil to,“ pobavil herec s tím, že on takové štěstí nemá, a proto ho u automatů pravděpodobně nikdy neuvidíme.