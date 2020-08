Kotek kvůli nehodě přišel o roli. Zdraví je přednější, vzkazují mu tvůrci

„Nesmírně nás mrzí, co se Vojtovi stalo. My sice přijdeme o skvělého herce, ale důležité je, že je v pořádku a vydechli jsme si, že jeho nehoda nebude mít žádné trvalé následky. Nyní se hlavně potřebuje dát dohromady a my musíme jít dál. Určitě nám bude chybět, byla s ním velká zábava a je velmi milý člověk. Zdraví je však na prvním místě,“ prohlásila herečka a koproducentka filmu Petra Polnišová.

Kotka ve filmu režisérky Zuzany Mariankové nahradí Tomáš Měcháček, informovala producentka snímku Wanda Adamík Hrycová. „Největším oříškem bylo najít herce, který ke kolegům zapadne herecky, energeticky, vizuálně a ještě má celý srpen čas na natáčení. Nám se to chválabohu podařilo a tímto veřejně děkuji Tomáši Měcháčkovi, že nám zachránil krk, a jeho ženě, že nám ho pustila, i když jsme jí pokazili prázdniny,“ nechala se slyšet Hrycová.

Vojtěch Kotek havaroval minulé úterý odpoledne na svém motocyklu Harley-Davidson Cruiser. Nehoda se stala na silnici z Opařan do Bechyně. Herec na motocyklu si nevšiml, že traktor, který předjíždí, odbočuje. Aby jej nesrazil, podle svědků položil motorku na bok.

Herec krátce po nehodě přiznal, že mu to zkomplikovalo i práci. „Já se to snažím řešit od té chvíle, co tady ležím. Protože mám ještě nějaký projekt, který mám začít točit. Rodina to neví, opravdu mi to teď hodně zkomplikovalo život,“ řekl pro TN.cz po incidentu Kotek, který však o nehodě na motorce nechce do médií mluvit.