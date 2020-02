Víťa nesešel ze dne na den. Je to problém deseti let, říká člen Mandrage

„S Víťou jsem prožil dvacet let. Všude se to prezentuje, jako by se najednou stala nějaká radikální změna a on najednou nějakým způsobem sešel. Ale tohle není problém posledních dvou měsíců. Je to problém deseti let. Viděl jsem ho každý den, jak vypadá,“ řekl Pepa Bolan v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Podle kytaristy byl Vítek Starý na kapele Mandrage existenčně závislý. „Vždycky, když jsme měli nějakou pauzu a nehráli jsme, každej jsme si šli po svým, abychom si od kapely na chvilku odpočinuli. To byla ale zároveň vždycky ta doba, kdy šel Víťa strmě dolů,“ popisuje Bolan.

Vítek Starý prý momentálně s členy kapely v kontaktu není. Zda se na ně v budoucnu obrátí s žádostí o pomoc, tím si není Pepa Bolan jistý. „Nevím, do hlavy mu nevidím. Víťa je poměrně složitá introvertní osobnost. Se svými duševními problémy se nesvěřuje ani svým nejbližším kamarádům,“ říká.

Ze všech členů kapely byl Vítkovi nejblíže bubeník Matyáš Vorda (29). Právě s ním Starý kapelu Mandrage společně založil už ve svých jedenácti letech. „V podstatě spolu skoro vyrůstali v jedné lavici. Myslím, že i Matyáš je proto z toho všeho teď nejvíce smutný,“ říká Bolan.

I kvůli dlouholetému poutu nechce kapela svého frontmana nahrazovat. „Na jednu stranu mi přijde škoda všechno zahodit a spláchnout všechny ty roky snažení. Na druhou stranu... vyhodit Víťu, vzít si někoho jiného a vyměnit kus za kus, to nám všem přijde neuctivé. Vůči Víťovi i kapele,“ vysvětluje Pepa Bolan.



Poslední koncert na poslední chvíli zrušeného turné Dlouhej únor byl pro všechny členy Mandrage velmi psychicky i fyzicky náročný. „Bylo to strašné. Obrovské emoční vypětí. Pro mě to byl vlastně nejtěžší koncert v životě. A vůbec jeden z nejtěžších dnů v životě, které jsem zažil. Bylo to smutné. Po odehrání poslední písničky jsem koukal na ten narvanej sál a říkal jsem si: tak a to je naposled, kdy tu na tom pódiu stojím a můžu si to užít,“ dodává Bolan.



Mandrage na hudební scéně působí od roku 2001, kdy se sešli první členové zpěvák Vít Starý a bubeník Matyáš Vorda. Plzeňská pětice na svých pozdějších albech podle hudebních publicistů nabízí vyzrálejší kytarový pop než na svém debutu, který vyšel pod názvem Přišli jsme si pro vaše děti v roce 2007. V roce 2012 se jejich píseň Šrouby a matice stala nejhranější skladbou v popových rádiích. Na hudebních cenách Žebřík v roce 2014 Mandrage zvítězili v kategorii skupina roku a obsadili písní Siluety druhé místo v kategorii skladba roku.



ANKETA: Věříte, že se kapela Mandrage v původní sestavě v budoucnu vrátí?

Ano 21 Ne 48