Martinová: Pět členů rodiny zemřelo s covidem. Šli jsme z pohřbu na pohřeb

Věra Martinová přišla kvůli covidu-19 o pět členů rodiny. „Dělo se to průběžně od listopadu do půlky ledna. Nejdříve odešla maminka, potom bratranec, teta, tatínek a sestřenice,“ popisuje s tím, že psychicky na tom je stále dost špatně.

„Postupně to všechno ještě dojíždí, je to velká psychická zátěž. Nedá se říct, že bych z toho byla venku, to nejde tak rychle,“ říká zpěvačka.„Paradoxně ve chvíli, kdy se takové věci dějí, je člověk nejsilnější. Takové to sesypání přichází až později. Pustili nás se s rodiči rozloučit a viděla jsem důsledky té nemoci. Už nás ani nevnímali. Když jsem viděla, co to s člověkem za pár dní udělá... Samozřejmě se začnete bát,“ říká s tím, že se zbylými členy rodiny chodili téměř z pohřbu na pohřeb.

Věra Martinová během rozhovoru také vysvětlila, proč přišla na natáčení pořadu Limuzína s Mírou Hejdou s monoklem a v černých brýlích. „Vždycky jsem si myslela, že mám nízký tlak. A o víkendu se mi to potvrdilo. Zvedala jsem se po ohnutí, zamotala se mi hlava, omdlela jsem a spadla hlavou přímo na dlažbu,“ popsala zpěvačka, která o sobě tvrdí, že je velkou introvertkou.

„Také proto nehraji na soukromých akcích. Jsem poměrně dost plachá a hrozí, že bych se musela po vystoupení nějak společensky začleňovat a to mě neláká,“ dodala Martinová, která se s kytarou seznámila už v osmi letech a proslavila se jako členka skupiny Schovanky.

Na sólovou country dráhu ji vystřelila píseň Malý dům nad skálou, která se v 80. letech stala hitem v Čechách i na Slovensku. Jubilejní koncerty k 60. narozeninám chystá zpěvačka na podzim letošního roku.

