Nedávno jste se vrátila z Kazachstánu. Jaké to tam bylo?

Úžasné. Nádherná příroda a pohostinní lidé, kteří na naši počest vždy porazili berana. Já přitom skopové nejím! Celkově to bylo docela náročné. Každý den jsme chodili po horách s těžkým batohem na zádech, až jsem pak čtvrtý den vyslala muže samotného na ledovec a do večera jsem na něj čekala na louce, odkud jsem měla nádherný výhled.