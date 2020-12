Myslela jsem, že budu hrát spíš čertici, říká nová princezna Pavlovičová

Jaká je princezna, kterou hrajete v pohádce O léčivé vodě?

Hanka je velmi optimistická. Na vše nahlíží pozitivně. V žádné situaci si nechce připustit, že by bylo něco špatně.

O čem podle vás pohádka je?

Věci, kterých bychom si měli vážit a které jsou pro nás nejdůležitější, nelze zpeněžit.

Je to vaše první role před kamerou?

Bude to asi první role, která půjde vidět ve vysílání, ale ještě jsem točila pro Českou televizi seriály Zločiny velké Prahy a Kukačky a na Slovensku další pohádku Perinbabu.

Jak vnímá mladá herečka roli princezny v pohádce?

Měla jsem velkou radost. Nikdy by mě nenapadlo, že by mě někdo chtěl na princeznu, spíš bych to tipla na čarodějnici nebo čertici, ale jsem nadšená.

Hrála jste si jako malá holka na princezny?

Přiznám se, že jsem princezny nikdy neměla moc ráda. Často mě někdo oslovil slovem „princezničko“ a mně se to hrozně nelíbilo. Už na to mám jiný pohled.

Darija Pavlovičová a Jakub Spišák v pohádce O léčivé vodě (2020)

Jak trávíte Vánoce?

Nemám rodiče z Česka, tak slavíme dvoje Vánoce. Na ty první, české, si uděláme kapra nebo řízky a je to taková rodinná pohoda, kdy si užíváme, že jsme spolu. Protože rodiče jsou z Běloruska a z Litvy, tak ty druhé Vánoce slavíme podle pravoslavného kalendáře. Ale ani tady nedodržujeme nějak křečovitě tradice, je to spíš o tom být spolu.

Máte vánoční svátky spojené se sledováním pohádek?

Ano i ne. Když máme náladu, tak se díváme na pohádky, ale když máme spíš náladu na nějaký film, tak si ho klidně pustíme.

Jaká je vaše oblíbená pohádka?

Já nemám oblíbené věci obecně.

Sledujete pohádkovou tvorbu z Běloruska nebo Litvy?

Rodiče pouští ruské pořady, ale ty jsou staršího data, takže o současné tvorbě toho moc nevím.