Panáka na kuráž před představením nikomu nedoporučuji, říká Václav Kopta

Jezdíte teď v létě často na své oblíbené motorce?

Snažím se. Je to jediná možnost, jak se v přeplněné pražské dopravě někam včas dopravit.

Zkoušel jste si někdy dát na kuráž před představením panáka?

Jednou jsem to zkusil. Ale nesetkalo se to s odezvou. Jak u diváků, tak u mého organismu. Rozhodně to nikomu nedoporučuji. Já to zkusil jako muzikant před lety na jednom festivalu, kde jsme hráli s kapelou. Vůbec se to neosvědčilo, podal jsem hanebný výkon. Navíc jsem při jednom klavírním riffu upadl z židličky. Myslel jsem, že jsem velmi zábavný. Ale opak byl pravdou. Potrestán jsem byl tak, že toto vystoupení někdo nahrál a půl roku jsem ho pak slyšel v rozhlase. Mohu říci, že jsem se nikdy tak nestyděl.

Jak vzpomínáte na spolupráci s Michalem Suchánkem a Richardem Genzerem na pořadu Mr. GS?

Nepředřel jsem se. Oblékl jsem si vždycky trapné zlaté sako, sedl za klávesy a párkrát bouchl do činelů. To bylo všechno. Potom, po domluvě s Michalem, který to měl na povel, jsem se angažoval trochu víc. Za to mě pak upomínali, že na legraci jsou tam oni dva. Takto jsme se doplňovali tři roky. Byla to legrace, s Michalem Suchánkem se známe už od dětství.

Jak se vám spolupracovalo na seriálu Svět pod hlavou, kde se policista propadnete v čase o třicet let zpátky ze současnosti do minulých let?

Byla to pro mne jedna z nejzajímavějších prací, na kterých jsem se mohl podílet. Postavě, kterou jsem hrál, jsem se snažil dát lidský rozměr. Hlídal jsem se, abych ji jako komik nijak nezesměšňoval. To si hlídal i režisér Marek Najbrt už od začátku. Když jsem vyšel poprvé z maskérny, Ivan Trojan řekl, že se mnou točit nebude, jak se smál.

Kromě muziky děláte i divadlo a vystupujete na Shakespearovských slavnostech...

Ano, je to už po sedmé. Letos hraji ve dvou inscenacích. Večer tříkrálový a pak také Sen noci svatojánské, což je obnovená derniéra.

Zkoušky na představení jsou v tomto počasí až večer?

Ne, zkoušky se v noci nedělají. Loni při zkouškách přes den, ve vlně těch největších veder, kdy jsme hráli v Brně na Špilberku, jsem si dokonce uhnal úpal.

