Mám právo vypadat na 38, reaguje na kritiku svého vzhledu Třeštíková

„Nějaká žena mi pod fotku ze StarDance napsala, že vypadám staře, fuj, hnus. Ha! Je mi osmatřicet a letos mám právo vypadat na osmatřicet! Ten tlak na to, abychom furt vypadaly na dvacet, v mém případě aspoň na třicet, je šílenej. A děláme si ho my samy!,“ napsala Radka Třeštíková ve svém čtvrtečním příspěvku na Instagramu.

„To my ženy se navzájem neustále hodnotíme, kolik vrásek kde kdo má, nebo spíš nemá a jaké máme tělo po dítěti, po dvou, po třech. Život není soutěž krásy! Když na sebe budeme ve virtuálním světě patlat filtry a žehlit si ksichty jak parním generátorem, logicky tím vytvoříme model toho, jak bychom měly vypadat i v reálu. Ale já vám něco řeknu. Já když potkám čtyřicítku s botoxem, tak si nikdy neřeknu ‚ty jo, to je krásná třicítka‘. Vždycky si řeknu, že je to čtyřicítka s botoxem,“ pokračuje spisovatelka.

„Stárnutí není ostuda! Píšu to sem, abych to připomněla i sama sobě. Taky bych to brala, kdyby se zastavil čas. Ale nezastaví. Žádná z nás už nikdy nebude mladší!,“ dodává Třeštíková.

Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský budou jedním ze soutěžních párů, které předvedou na podzim své taneční dovednosti v soutěži StarDance. „Na nabídku jsem nekývla okamžitě, jednak mě to trochu vyděsilo, a taky jsem si nebyla jistá, zda to časově zvládnu. První, s kým jsem to konzultovala, byl samozřejmě manžel. Máme dvě malé děti a museli jsme se nejdřív dohodnout na péči o ně,“ prozradila spisovatelka a manželka fotografa Tomáše Třeštíka.

Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský ve StarDance X