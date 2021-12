Nevěděla jsem, že prsní implantáty mohou být prošlé, říká Tori Spellingová

„Potřebovala jsem to už dlouhé roky. Teď konečně řeším svoje prošlé implantáty, které byly mezitím navíc staženy z trhu,“ přiznala Tori Spellingová svým fanouškům na Instagramu.

„Když jsem si nechala kdysi dělat prsa, nikdo mi tehdy neřekl, že je pak každých následujících deset let musím nechat znovu předělat a absolvovat další a další operace. Nevěděla jsem, že i prsní implantáty mohou být časem prošlé,“ postěžovala si osmačtyřicetiletá herečka v podcastu Whine Down with Jana Kramer.

Podivného tvaru silikonových prsou Spellingové si v průběhu let všiml i bulvár. Herečka v minulosti přiznala, že podstoupila, jako většina jejích kolegyň v Hollywoodu, dvě zásadní plastické operace.

„Nechala jsem si udělat nos a prsa. To je všechno. Neustále se o sobě dočítám, že jsem podstoupila i mnohé další zákroky. Lidé takhle spekulují už od mých sedmnácti let. Táta mi vždycky říkával, že to do týdne přejde. Ale vydrželo to po celou moji dosavadní kariéru,“ řekla pro magazín People herečka.