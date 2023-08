Spellingová s dětmi se odstěhovaly z levného motelu, teď je vyfotili v karavanu

V červenci web Page Six informoval o tom, že představitelka Donny z legendárního seriálu Beverly Hills 902 10 bydlí i s pěti dětmi v motelu, kde za noc platila 100 dolarů. Přestěhovala se tam po rozchodu s manželem.

Nyní herečku i s dětmi vyfotili v kempu v okrese Ventura v Kalifornii, kde žijí v karavanu. Podle amerických médií se Spellingová musela přestěhovat nejen kvůli finančním potížím souvisejícím také s rozvodem, ale jejich nájemní dům byl prý několik měsíců zamořený plísní.

Tori Spellingová v kempu (Los Angeles, 2. srpna 2023)

V manželství dcery milionáře, scenáristy a producenta Aarona Spellinga s Deanem McDermottem to skřípalo mnoho let. Herec byl Spellingové také opakovaně nevěrný. A i když se snažili kvůli pěti potomkům v manželství vydržet, bylo to prý nad jejich síly a možnosti. Proto se rozhodli rozejít.

„S velkým smutkem a velmi těžkým srdcem oznamuji, že po osmnácti letech společného života a pěti úžasných dětech jsme se s Tori Spellingovou rozhodli jít každý svou cestou. Budeme i nadále spolupracovat jako milující rodiče a vést a milovat naše děti v tomto těžkém období. Prosíme vás všechny, abyste respektovali naše soukromí, protože si tento čas užíváme, abychom naši rodinu obklopili láskou a prošli si tím. Děkujeme vám všem za vaši podporu a laskavost,“ uvedl McDermott v den patnáctých narozenin dcery Stelly na Instagramu, příspěvek později smazal.

Tori Spellingová a Dean McDermott se vzali v roce 2006. Mají spolu šestnáctiletého Liama, patnáctiletou Stellu, jedenáctiletou Hattie, desetiletého Finna a šestiletého Beaua.

Před deseti roky McDermott přiznal, že manželku podvádí. I když se pokusila vztah zachránit, v roce 2021 prozradila, že už dlouho spí v oddělených ložnicích.