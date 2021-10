Byl jsem bulimik, nutil jsem se zvracet, přiznal olympionik Tom Daley

„Nutil jsem se zvracet. Každý den jsem se vážil. Měl jsem šílený vztah k jídlu i dost pokřivenou představu o tom, jak vypadá a má vypadat mé tělo. Byl jsem bulimik,“ svěřil se Tom Daley v rozhovoru pro deník The Guardian s tím, že nejhorší záchvat bulimie měl v roce 2012, kdy se chystal na londýnskou olympiádu.

„Většina lidí si nemyslí, že i muži mohou trpět poruchou příjmu potravy, je dost těžké o tom mluvit. Sám sebe považuji za člověka, který se vždy velmi trápil tím, jak vypadá jeho tělo. Měl jsem velký problém s jídlem. Vždy poté, co jsem se najedl, jsem se cítil velmi provinile a zahanbeně, měl jsem výčitky,“ popisuje sportovec.

Ačkoli lidé z jeho okolí prý nikdy nechápali, jak může řešit svou postavu, když vypadá tak fit a dobře, Tom se jim snažil vysvětlit, že skokani do vody jsou k sobě a svým tělům navzájem extrémně kritičtí. To, co připadá obyčejným smrtelníkům jako dokonalá postava, může profesionálního atleta trápit jako nedokonalost.

„Trápil jsem se kvůli tělu z pohledu sportovce. Spousta lidí se dívá na atlety a říká, o čem to mluvíš? Jsi v kondici, nemáš se čím trápit. Ale jako skokan do vody stojíte nahoře na můstku, jste téměř nazí a všem na očích, takže je velmi těžké být naprosto spokojený se svým tělem. Chcete být ve všech směrech pořád lepší,“ popisuje Daley.

„Nemyslím si, že to, jak vnímám své tělo, souvisí se zájmem médií. Mé problémy vycházejí ze sportovního prostředí. Vtloukali mi často do hlavy, že mám nadváhu a musím zhubnout, abych podal ještě lepší výkon,“ dodal manžel hollywoodského scenáristy Dustina Lanceho Blacka.

VIDEO: Tom Daley při tréninku: