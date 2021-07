Začal v pornu, proslavil se jako Rocky a Rambo. Stallone oslaví 75. narozeniny

Hollywoodský úspěch Sylvestera Stalloneho odstartovalo oscarové boxerské drama Rocky, které sám napsal a zahrál si v něm hlavní roli. Později lákal diváky do kin jako neohrožený bývalý voják Rambo, časem však jeho kariéra nabrala sestupnou tendenci. Hrál v nepříliš povedených komediích a ani akční filmy s ním nestály za moc. Před pár lety však herec, narozený 6. července 1946, chytil „druhý dech“ a vrátil se na plátna ve velkém stylu.



Stallonemu pomohl hlavně návrat ke kořenům jeho filmového úspěchu. Žádné další experimenty s nevinným humorem nebo komiksové postavy, ale čistá akce, ve které hrdinovi nepřátelé hynou po desítkách a dobro a zlo mají jasně načrtnuté kontury. V roce 2008 měl premiéru čtvrtý díl série o Rambovi s podtitulem Do pekla a zpět, nejkrvavější ze všech, který udělal radost hlavně fanouškům akčního žánru. Filmoví kritici sice snímek spíše zavrhli, Stalloneho to však nezastavilo.

O dva roky později pak přišel do kin film Expendables: Postradatelní, který mnozí považují za esenci akčního žánru 80. let, přenesenou do nového tisíciletí. Sylvester Stallone byl scenáristou i režisérem snímku, ve kterém má parta vysloužilých vojáků za úkol zlikvidovat zlého diktátora. A navrch si zahrál hlavního hrdinu, kterému sekundovali Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Mickey Rourke nebo zástupce mladší generace akčních herců Jason Statham.

Film braný jeho tvůrci s notnou dávkou nadsázky, ve kterém nechyběla řada klišé včetně zrádného agenta CIA, vydělal v kinech 200 milionů dolarů. Díky tomu se dočkal dvou dalších pokračování, natočených ve stejném duchu, s podobným hereckým obsazením a kasovním úspěchem.

Stallone si ale za první část odnesl i nominaci na anticenu Zlatá malina, jednu z mnoha v jeho kariéře. Celkem byl za různé nejhorší výkony roku nominován víc než dvacetkrát - a v polovině případů „vyhrál“.

Sylvester Stallone jako Rocky

Několik nominací na Zlatou malinu si vysloužil i poslední ze snímků o bývalém vojákovi, Rambo: Poslední krev z roku 2019, nakonec si ale odnesl jen dvě - pro nejhorší pokračování a cenu pro film nejvíce ignorující lidské životy nebo veřejný majetek.

K pátému Rambovi tato charakteristika naprosto sedí - Stallone v něm svého hrdinu vyslal zúčtovat s mexickými drogovými mafiány a ten při pomstě za smrt Rambovy schovanky nejedná „v rukavičkách“. Kritika sice film ztrhala a ani tržby nebyly ohromující, fanoušci Stalloneho a jeho hrdinů si ale přišli na své.



O pár let dříve ale Stallone dokázal, že stále umí zaujmout i náročnější publikum. Nechal se totiž od devětadvacetiletého nepříliš známého režiséra Ryana Cooglera přesvědčit, aby si ještě jednou zahrál Rockyho, ovšem bez účasti na scénáři či režii.

„Jeho zpodobnění Rockyho Balboy jako starého, unaveného muže, který se probojoval k opravdové moudrosti, je procítěné, ale v žádném případě otřepané,“ psala kritika o snímku Creed (2015). Stallonemu výkon přinesl Zlatý glóbus i nominaci na Oscara a dobře si vedlo i pokračování z roku 2018.

6. května 2018

Americká filmová akademie si Stalloneho v Creedu všimla po dlouhých 38 letech, předtím si vysloužil nominaci v roce 1978 za scénář a herecký výkon v prvním díle Rockyho (ani tehdy si ale sošku neodnesl, na rozdíl od režiséra, střihače a producentů). Rocky byl přitom Stalloneho „dítě“, první verzi scénáře napsal v březnu 1975 během pár dní a později vedení studia United Artists přesvědčil, aby mu dalo šanci v hlavní roli. Původně se totiž uvažovalo o Robertu Redfordovi nebo Burtu Reynoldsovi.



Krátce po třicítce tak Stallone, který se narodil jako nechtěné dítě italského kadeřníka Franka a mladičké barové tanečnice Jackie, konečně uspěl. Osud mu přitom moc dobré karty nerozdal, od porodu měl poškozený nerv v obličeji a potíže s mluvením. „Přišel jsem na svět poznamenaný na celý život,“ vzpomínal „Sly“, který byl v dětství slabý a neduživý a musel snášet posměšky spolužáků. Není divu, že byl problémovým žákem a často střídal školy.

Když mu bylo patnáct let, upoutal ho v kině film s názvem Herkules: „Tehdy jsem se rozhodl, že chci vypadat jako on. Začal jsem s tvrdým tréninkem a nic už mě nikdy nezastavilo.“ V letech 1965 až 1967 studoval ve Švýcarsku, kde začal boxovat, jezdit na koni a hrát divadlo. Jeho první filmové pokusy po návratu do USA ale byly rozpačité. O jeho scénáře nejevili producenti zájem, herecké role se také nehrnuly a tak vzal za vděk i rolí v soft pornu Večírek u Kitty a hřebců (1970).

Sylvester Stallone jako boxer Rocky Balboa ve filmu Rocky II z roku 1979

Na tu by později nejraději zapomněl, to ale platí také pro mnohé drahé hollywoodské filmy, ve kterých se objevil. Kromě sedmi filmů s Rockym hrál čtyřikrát Ramba (prvně v roce 1982), zkusil si i lehčí filmy - Stůj, nebo maminka vystřelí!, Tango a Cash nebo jeden z dílů dětské série Spy Kids. Většinou si za ně, podobně jako za komiksového Soudce Dredda, odnesl kromě slušného honoráře jen sžíravé kritiky. „Sly“ totiž - jak potvrdí každý jeho fanoušek - nejlépe zvládá role drsných chlapů.



