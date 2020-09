Zemřela tak, jak si to vždy přála, oznámil odchod své matky Stallone

„Dnes ráno nás opustila naše maminka Jackie Stalloneová. Byla matkou tří synů – Tommyho, Sylvestera, Frankieho – a dcery Toni Ann. Zemřela ve spánku, jak si to vždy přála,“ napsal v úterý ráno na Instagram Frank Stallone.



„Bylo těžké ji nemít rád. Byla velmi excentrická. Narodila se 29. listopadu 1921 ve Washingtonu, zažila prohibici, Velkou hospodářskou krizi i 2. světovou válku. Dlouhé hodiny jsme si společně často povídali o dvacátých, třicátých a čtyřicátých letech. Byly to úžasné lekce z dějepisu,“ vzpomíná syn Stalloneové.

„Její mysl byla do posledního dne jejího života ostrá jako žiletka. Utápím teď své emoce v slzách a ve spoustě vína. Ale když s někým trávíte sedmdesát let života a najednou tu není, je to smutné a těžké. Maminka měla sedm vnoučat a tři pravnoučata. Můj bratr Sylvester se o ni celý život staral jako o královnu. Už nikdy jí nebudu moci zavolat nebo si vyslechnout její kárání o tom, proč jsem se nikdy neoženil. Vždycky mi budeš chybět, mami,“ dodal Frank Stallone v emotivním příspěvku.

Jackie Stalloneová měla se všemi svými dětmi velice hezký vztah. Nejslavnějším z jejích potomků se stal syn Sylvester. Také její další děti však usilovaly o kariéru v zábavním průmyslu. Frank Stallone působí dodnes jako zpěvák a zesnulá dcera Toni D’Altová byla herečkou.

Stalloneová tíhla od mládí k ezoterice. Jeden čas se živila jako astroložka a sestavovala horoskopy hollywoodským celebritám. V showbyznysu působila od osmdesátých let, kdy se proslavila jako moderátorka pořadu GLOW: Gorgeous Ladies of Wrestling, věnujícího se ženským wrestlingovým zápasům. Měla vlastní televizní pořad o cvičení a posilování, později si otevřela posilovnu s názvem Barbella’s, určenou pouze pro ženy.

V roce 2005 se ve svých třiaosmdesáti letech nechala zavřít do slavné vily s ostatními účastníky britské reality show Big Brother. Tam se potkala s bývalou snachou, dánskou herečkou Brigitte Nielsenovou (57), se kterou se nesnášela. Diváci si Jackie neoblíbili a vypadla jako první účastnice už po čtyřech dnech soutěže.



Ve formě se Stalloneová celoživotně udržovala stepováním a cvičením, problém jí ani krátce po devadesátce nedělalo pravidelné posilování s vnuky. „Neztrácím čas chozením na hloupé party v Hollywoodu. Musíte být ve stáří vzorem pro ostatní seniory. Stala jsem se hlavně idolem pro bývalé slavné filmové hvězdy, protože právě ty se nejvíce děsí konce. Celý Hollywood se bojí stáří. Ale je to všechno hlavně o psychice,“ řekla v jednom z rozhovorů bývalá tanečnice, která proslula mimo jiné také svou vášní pro plastické operace a různé kosmetické úpravy.

Jackie Stalloneová byla celkem třikrát vdaná, nejprve za Sylvesterova a Frankova otce Franka Stalloneho. S ním se po dvanácti letech v roce 1957 rozvedla. S dalším manželem Anthonym Filitim měla pak dceru Toni. Brali se v roce 1959 a žili spolu jen krátce. Toni zemřela na rakovinu plic v roce 2012 v pouhých osmačtyřiceti letech. Svérázná Jackie dožila se svým třetím manželem, o třicet let mladším Stephenem Marcusem Levinem.

VIDEO: Jackie Stalloneová zemřela ve svých 98 letech: