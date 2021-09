Koktejl hrůzy a vzrušení, říká o StarDance Marek Eben

„StarDance je pro mě největší stres roku, ale taky největší dobrodružství. A dělá mi radost, když mě lidi potkávají na ulici a ptají se, kdy už to bude. Máte-li práci, na kterou jsou lidi zvědaví a která jim dělá radost, je to velký dar,“ říká Marek Eben.

„Je to vždycky takový koktejl hrůzy a vzrušení, už to taky točíme patnáct let, takže diváci se jen tak s něčím nespokojí a samozřejmě mám noční můry, jestli mě ještě něco napadne, jestli to lidi bude ještě bavit. Ale přes to všechno se vždycky znovu těším,“ dodal.

Jeho moderátorskou partnerkou bude opět herečka Tereza Kostková, která se prý stále nepřestává divit, že už je to patnáct let, co znělku StarDance slyšela poprvé. „To je fakt kus života… Jedinečnost každé řady je součástí půvabu pořadu. Vždy vás může někdo zaskočit. Překvapení kouká na člověka každou vteřinu. S novými lidmi nová překvapení,“ prohlásila.

Porota StarDance XI

Diváci v jedenácté řadě uvidí originální taneční výkony i nekompromisní verdikty poroty ve složení Tatiana Drexler, Richard Genzer, Zdeněk Chlopčík a Jan Tománek.

Poprvé v české historii se budou o titul královny nebo krále tanečního parketu ucházet duchovní, tenistka nebo krasobruslař. Soutěž oslaví velké životní jubileum Jiřího Suchého, premiéru si odbude charleston.



Deset známých tváří předvede své taneční dovednosti. Herecké řemeslo reprezentují Simona Babčáková, Jan Cina, Zdeněk Godla, Pavel Trávníček a Marika Šoposká. Hudebníky zastoupí Tereza Černochová a Mirai Navrátil. Sportovní barvy hájí tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a mistr Evropy v krasobruslení Tomáš Verner. A kroužit parketem bude i farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká.

Důvěrné známí divákům budou i profesionálové. V jedenácté řadě se potkají hned čtyři dosavadní vítězové: Kristýna Coufalová, Veronika Lálová, Lenka Nora Návorková a Dominik Vodička. Do StarDance se zapojí rovněž Tereza Prucková, Marek Dědík, Adriana Mašková, Michal Necpál, Robin Ondráček a Martin Prágr.

20. dubna 2021

Novým odborným poradcem a hlavním choreografem je Marek Zelinka, který zvítězil v sedmé řadě s herečkou Marií Doležalovou. „Jsem takové třetí oko, s tanečními páry probíráme nápady na choreografie, řešíme konkrétní kroky, nebo pasáže, celkový dojem, rekvizity, bavíme se o kostýmech, někdy i o stylu práce. Snažím se je povzbudit a vybičovat tak, aby jednotlivá čísla byla co nejpovedenější. Prostě pomoct, jak mi jen moje dovednosti stačí,“ vysvětluje svou roli Zelinka.

Motivem jedenáctého ročníku, který udal tón jednotlivým večerům, znělce i kampaním je téma času. „Oproti předchozím ročníkům se nám podařilo najít téma, které letošní řadu provází. Diváci ho uvidí v malých i větších náznacích v logu, znělce, příbězích seznámení… Takže teď už stačí si jen říct, že je tady ‚Čas StarDance‘, a pojďme si ho pořádně užít,“ říká kreativní producentka Lucie Kapounová.