Kdo s kým to roztočí ve StarDance? Známe všechny páry

Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková

Miraii, uvažoval jste o tom, s kým budete tancovat?

Samozřejmě jsem si přál překrásnou, sexy dívku, která mě bude motivovat správným směrem. A tu jsem dostal, za což jsem hrozně rád! Potom, co se teď oznamovaly jednotlivé páry, tak jsem věděl, že zbývají poslední dvě slečny… nicméně jsem to do poslední chvíle moc nesledoval. Abych se třeba platonicky nezamiloval a pak mi to nebylo líto. Snad teda Lenka bude trpělivá, držím jí palce, aby to se mnou zvládla. Já žádný tanečník nejsem!

Plánujete se při tanci platonicky zamilovat?

Nemám to v plánu. Spíše bych se chtěl věnovat tančení než lásce.

Jak se těšíte na tréninky a na StarDance?

Vlastně se to vyvíjí – zpočátku šok. Říkal jsem si, proč bych zrovna já měl tančit. Pak jsem si říkal, že je to vlastně dobrá výzva v solidním pořadu, který moderují kvalitní a sympatičtí lidé. Kámoši mi říkali, že do toho musím jít, že je to vlastně super. Po tiskovce jsem z toho byl takový nervózní a teď jsem se zase těšil na to, koho dostanu. Těšil jsem se, až se to dozvím, až se s partnerkou domluvím na trénincích a že mě to nějak posune. Víme totiž poměrně dlouho, že do StarDance jdeme, a od té doby jsem jen spekuloval, co se bude dít. Teď už to konečně vím, i to, s kým to bude, takže to můžeme nějak uchopit.

Lenko, uvažovala jste o tom, koho vám produkce přidělí za tanečního partnera?

Napadli mě tři pánové. Pro mě osobně je důležité, aby ten člověk byl pohodový a bavilo ho to. Jelikož si myslím, že za těchto podmínek to může fungovat.

Bylo jedno z těch tří jmen Mirai?

Bylo!

Jak na vás pár minut po seznámení Mirai působí?

Zatím dost vyděšeně, ale je to evidentně sympaťák. Takže jen doufám, že ho to bude bavit.

Už jste spolu měli krátký taneček, jak to hodnotíte?

Myslím, že byl teď dost nervózní. Bylo tu přeci jen spousta očí a kamery, nicméně si myslím, že mu to půjde.

Jste vítězkou deváté řady StarDance, kdy jste vyhrála s Jiřím Dvořákem. Jaké ambice máte letos?

Já nechci říkat to hrozné klišé, že si to chci především užít, ale říct to musím. Jsem moc ráda, že v další řadě můžu být a ambice nemám. Respektive teď jsme se s Miraiem shodli, že nechceme vypadnout jako první a pak zkrátka uvidíme.