Sprinter Maslák má syna Matea. Porod byl fofr, prozradila manželka

„Dnes se nám ve 2:17 narodil Mateo, v 0:45 mě budila Nellča, že začíná rodit, do porodnice jsme to stihli jen tak tak. Moc děkuji své milované ženě, že to všechno zvládla,“ uvedl na svém instagramovém profilu Pavel Maslák.



Chlapeček se narodil stejně jako atletova prvorozená dcera Mia v porodnici U Apolináře a má taktéž iniciály MM.



Nejlepší český čtvrtkař zažívá navzdory pandemii koronaviru povedené období. Přestěhoval se do nového domu poblíž Brandýsu nad Labem, stal se dvojnásobným otcem a natěšeně vyhlíží odložené olympijské hry v Tokiu.



Atlet pražské Dukly a bývalá basketbalistka USK Praha se seznámili před téměř čtyřmi lety díky společné známé, běžkyni Kristiině Mäki. Svatbu měli v březnu 2019 v meruňkovém sadu v Dolních Kounicích. Prstýnky si nechali i vytetovat.

„Chtěli jsme něco, co nikdy nesundáme,“ vysvětlil Maslák, pro kterého to není jediné tetování. Na zádech má olympijské kruhy a draka.