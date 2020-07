Pospíšilová jde na mateřskou. Je jako koronavirus, vrátí se, věří Bouček

Ani odchod Sandry Pospíšilové se neobešel bez dojemných chvil a slz štěstí. Kolegové pro ni přichystali květinu i speciální reportáž o její cestě na Primě. Největší překvapení na Sandru čekalo před studiem.



Mezi gratulanty se objevil Libor Bouček, který měl být, stejně jako kolegyně Soňa Porupková, na dovolené. Za oba teď zaskakují Roman Šebrle a Eva Perkausová. Libor kvůli loučení se Sandrou cestoval dlouhých šestnáct hodin a jeho přepadová akce měla veliký úspěch.

Sandra se snažila ve vysílání vydržet co nejdéle. Dokazuje to i její rostoucí bříško. V Novém dni zůstala takřka do poslední chvíle. „Jsem už v půlce osmého měsíce a doteď jsem naštěstí neměla žádné komplikace. Ani ranní vstávání kolem čtvrté mi kupodivu nevadilo, i když jsem nikdy nebyla ranní ptáče,“ říká Sandra Pospíšilová, která se již brzy stane dvojnásobnou maminkou.

A podle jejích slov nejsou s manželem Pavlem jediní, kteří se na příchod nového potomka těší. „Před pár měsíci jsem si říkala, že Emilka příchod sourozence asi moc nevnímá. Ale poslední dobou, kdy o bráškovi už doma hodně mluvíme a povyskočilo mi bříško, vnímám, jak ji to zajímá čím dál víc. Takže už s ním počítá, chodí mi hladit a pusinkovat břicho a myslím, že se opravdu těší,“ popisuje Sandra Pospíšilová.

I když byl veselý, nepotěšil její odchod kolegy – Libora Boučka, Soňu Porupkovou či Jaroslava Brousila, kteří nedávno dočasně přišli také o těhotnou Gabrielu Laškovou.

Sandra Parmová, Pavel Pospíšil a jejich dcera Emily (2017)

„Už brzy se staneš dvojnásobnou maminkou, a proto mi dovol, abych ti alespoň takhle na dálku popřála pevné zdraví, mnoho zářivých úsměvů, kterými jsi nás zásobovala, a taky bych ti ráda poděkovala za to, jaká jsi vždy byla profesionálka, plná energie i během brzkých ranních hodin,“ popřála na dálku Sandře Soňa Porupková. Dost svérázný způsob loučení zvolil Libor Bouček.



„Já se s ní nebudu loučit. To nemá smysl se s ní loučit, protože ona se vrátí. Ona je vlastně jak koronavirus, ale v dobrým slova smyslu. Odejde a pak se vrátí. Já si myslím, že nemá smysl mluvit o tom, že bych se s ní neviděl. Takže nevidím důvod, proč bych se s ní měl loučit,“ vtipkoval Libor, kterému se po kolegyni už teď stýská. A stýskat se prý bude i Sandře.

„Nejvíce mi budou chybět určitě kolegové. Pak adrenalin živého vysílání a možnost se neustále učit něčemu novému. Ale aspoň se mám zase na co těšit. A po čem se mi rozhodně stýskat nebude, je D1. Ale to se asi nediví nikdo, kdo v těch kolonách a zúženích stojí stejně často jako já,“ směje se nastávající maminka Sandra Pospíšilová.

Její kolegové neosiří. Tým Nového dne posílí zkušená moderátorka Kristýna Dušák, kterou diváci znají z kontinuálního zpravodajství. Sandra Pospíšilová si teď chce od práce na nějaký čas odpočinout a myslet především na rodinu.

„Mám v plánu si mateřskou hlavně užít a maximálně se věnovat dětem. Díky Emilce totiž vím, jak rychle to uteče,“ uzavírá Sandra, která nevyloučila, že druhý potomek nebude tím posledním.