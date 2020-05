S prací skončím nejspíš opět měsíc před porodem, říká Gabriela Lašková

Jaký projekt moderujete na nové stanici CNN Prima News?

Diváci mě mohou vidět v rámci Nového dne, který je každý všední den od pondělí do pátku od šesti do devíti hodin. Jsem tam v roli zprávařky a střídám se s Jardou Brousilem a Sandrou Parmovou.

Dělá vám problém brzké ranní vstávání?

Nebudu vám lhát, spíše ano. Nejsem úplně ranní v ptáče a vstávat téměř ještě v noci není snadné. Jsem nicméně maminkou dvouletého kluka, který občas ani v noci nespí, takže mu dám mlíčko na noc a pak jdu rovnou do práce.

Jste opět v požehnaném stavu. Kolik měsíců se ještě budete objevovat na obrazovce?

Doufám, že co nejdéle. Když všechno dobře půjde a budu se dobře cítit, jako když jsem byla těhotná s Benediktem, tak si budu moci dovolit pracovat dále. Je to jen pár dní v měsíci. Ale nechci předvídat. Uvidíme jak to půjde, pokud tak dobře jako posledně, znamenalo by to skončit s prací přibližně měsíc před porodem.

Jste hodně nervózní z nového televizního projektu? Nebo to díky těhotenství částečně házíte za hlavu?

Přála bych si, abych to mohla hodit za hlavu, ale to úplně nejde. Je to pro mě důležitý a ambiciózní projekt. Takže nervozita je na místě. Když vám na něčem záleží, tak tam ta nervozita trochu musí být. Ale snažím se nepanikařit. Nemohu si to dovolit a není to na místě, protože mám za sebou skvělý tým.

Zkoušeli jste i vysílání naslepo. Povedly se vám tam nějaké velké chyby? Nebo jste se tam naopak utvrdila v tom, že vám to půjde jako po másle?

Chybami se člověk učí a to platilo i v tomto případě. Ale těch aspektů, co tam třeba nefungovalo, byla spousta z řekněme různých oblastí. Kvůli tomu tam ty chyby byly, abychom to opravdu vypilovali a aby to při startu bylo co nejlepší. Určitě se ještě něco malého najde, ale zase a znova... to k tomu patří.

Můžeme očekávat, že až budete mít po mateřských povinnostech, zabrousíte i do politických diskuzí?

Do toho bych se nepouštěla. Já jsem spíše takový fanoušek, než že bych sama měla ambice v tomhle oboru.

Z jaké sorty osobností míváte největší respekt?

Obecně z těch, které vnímám jako opravdové osobnosti. Velký respekt mám například i z mých kolegů, Soni Porupkové a Libora Boučka.

Když jste byla dívka v teenage věku, kdo byl vaším nejoblíbenějším moderátorem?

Přiznám se, že to asi nedokážu říci. Nepamatuji si, že bych k někomu opravdu vzhlížela jako k moderátorovi. V těch mých „nácti“ jsem byla fanouškovsky velmi zamilovaná spíše do herců, hereček a zpěváků. Tam jsem měla různé vzory. Takže nedokážu říct přímo moderátora. Ale možná už tehdy to byl Libor Bouček.

Dokázala jste si už tehdy coby Miss představit, že nakonec skončíte na televizní obrazovce?

Ani zdaleka ne. Já to beru jako směr, který se tak nějak ukázal sám a já jsem ho brala jako výzvu. Ale nečekala jsem nikdy, že mi tak sedne. Musím říct, že jsem se v tom velmi našla, práce mě baví a sedí mi.

Jak k tomuto přerodu z modelky v moderátorku vlastně došlo?

Já bych řekla že úplnou náhodou. Vždycky je to o příležitostech. O tom, jak člověk na sobě pracuje, jakým směrem se vydá a jaký je za ním vidět kus práce. Myslím, že nějaký kus práce už se mi povedlo udělat, takže to není vyloženě o tom, že bych z jedné profese přeskočila na druhou. Jednotlivé profese se mají brát spíše jako příležitost, které člověka někam posouvají a pomohou mu vybrat si tu správnou cestu.

Jste typ člověka, který odchází z práce s čistou hlavou?

Ne vždycky. Už z Velkých zpráv jsem si tu práci často v hlavě nosila domů, i když jsem se snažila to nedělat. Jsem velmi empatický a citlivý člověk, takže lidské příběhy mi byly vždycky blízké. Nedokázala jsem úplně vypnout, ale pak jsem alespoň dokázala sledovat ten příběh a doufat vždy v to, že za pomoci novinářů a zpráv najde šťastný konec.