Nechápala jsem, že mě lidé obviňují, říká Rytmusova snoubenka Alagič

Hodně se prezentujete na sociálních sítích. Dáváte vaši lásku rádi najevo, což dělají i jiní. Ovšem právě na vás se pak velice často hrnou negativní reakce. Je vám to líto?

Když sleduji profily jiných, zajímavějších a známějších lidí, tak tam své partnery mají častěji než my dva. Zpočátku mi to bylo líto. Hlavně proto, že jsem tomu nerozuměla. Co se stalo, že tě lidé začnou obviňovat a ukazovat na tebe prstem za něco, co vlastně vůbec není špatně? Patrik mi řekl, že jednoho dne se to otočí a ti lidé pochopí, že mezi námi je opravdu čistá láska. Sami se pak budou cítit zvláštně kvůli svým předchozím reakcím. Teď už sama cítím, že ten největší negativní boom máme za sebou a lidé nám čím dál častěji píší i hezká slova.

Jak vy jste se vlastně vyrovnávala s mediálním tlakem? Byla jste na Slovensku hodně známá a kvůli Rytmusovi se vše otočilo.

Vůbec se necítím být nijak známou. Jsem stále tou stejnou Jasmínou, kterou jsem byla. Nemůžu říct, že si to užívám, protože mým snem nikdy nebylo něco podobného. Můžu naštěstí dělat to, co miluji a to jde ruku v ruce s tím, že mě lidé poznávají. Vztah s Patrikem nebyl nijak plánovaný. Kdysi jsem zmínila v médiích, že můj příští partner nesmí být z „tohoto světa“. Ale život mi to vymyslel sám.

Co na Rytmusovi milujete?

Všechno. On je pro mě skvělý člověk se správnými hodnotami a názory. Líbí se mi i to, jak vypadá a jak rapuje. Je to skvělý partner.

A co si myslíte, že miluje on na vás?

Doufám, že všechno (smích). Myslím, že na mě miluje nejvíce tu podobnou energii, jako má on sám. Jsme svým způsobem stejně ujetí, a tak to dobře zapadlo, když jsem se potkali.

Kdo u vás doma vaří? Vy, nebo Patrik?

Já, ale Patrik mi pomáhá. I když při tom vypadá zvláštně. Třeba když krájí cibuli, dělá grimasy, aby mu neslzely oči. On je však neodolatelný i tak.

Co vy a jídlo? Jaký máte k němu vztah?

Mám k němu velmi blízký vztah, takový ten nejbližší a nejdelší, jaký jsem zatím měla. Miluji jídlo a dělá mě ještě šťastnější, takže vztah k němu mám velice pozitivní. Třeba italská kuchyně je jedna z mých mnoha oblíbených. Nejen doma, ale i v restauracích si ji velice vychutnávám.

Říká se, že láska prochází žaludkem. Utáhla jste někdy muže na jídlo?

Nikdy. Ani nejsem zastáncem tohoto pořekadla. Láska vychází z člověka a ne z toho, co navaříš. I když to může vztah jen utužovat, když se člověk doma dobře nají.