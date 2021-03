Princ Harry a Meghan odhalí u Oprah šokující věci. Promluví také o Dianě

Televize zveřejnila dvě ukázky, v nichž se kamarádka a sousedka vévody a vévodkyně ze Sussexu Oprah Winfreyová nejdřív ptá samotné Meghan a pak společně obou manželů.

„Mlčela jste, nebo jste byla umlčena?“ zní jedna z otázek Oprah Winfreyové na těhotnou vévodkyni Meghan. „Řekl jste tu několik docela šokujících věcí,“ poznamenala moderátorka směrem k princi Harrymu.

Vévoda ze Sussexu v jedné z ukázek mluví o tom, že jeho největším strachem bylo opakování historie. I když byl odchod z královské rodiny neuvěřitelně těžký, nyní se mu prý ulevilo. Zmínil svou zesnulou matku, princeznu Dianu, která podle něj zažívala něco podobného po rozvodu s princem Charlesem.

„A jsem rád, že tu sedím a mluvím s vámi s mou ženou po boku, protože si nedokážu představit, jaké to pro ni muselo být, projít před lety tímto procesem sama. Pro nás dva to bylo neuvěřitelně těžké, ale alespoň jsme měli jeden druhého,“ řekl. Moderátorka Oprah Winfreyová diváky ujišťuje, že v rozhovoru nejsou zakázaná žádná témata.

„Bude si (Oprah Winfreyová) povídat s vévodkyní ze Sussexu Meghan v obšírném rozhovoru, který bude pokrývat vše od vstupu do královské rodiny, manželství, mateřství, dobročinné práce až po to, jak se žije pod intenzivním tlakem veřejnosti. Později se připojí princ Harry a promluví o jejich přestěhování do Spojených států, představách budoucnosti a snech jejich rozšiřující se rodiny,“ uvedla televize dříve v prohlášení.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu před necelými dvěma týdny oznámili, že se nehodlají vrátit k plnění povinností v rámci královské rodiny, jichž se zřekli loni v březnu. Svůj krok tehdy zdůvodnili tím, že upřednostňují osobní svobodu a nezávislost na veřejných financích. Nyní žijí se synem Archiem v Kalifornii. Koncem minulého týdne oznámili, že čekají druhého potomka.