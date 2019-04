Pink se rozhodla, že už nebude dávat fotografie dětí na sociální sítě

V poslední době si dělala čím dál větší starosti s negativními komentáři neznámých lidí, kteří se do dětí naváželi.

„Leze mi na nervy, jak mi anonymové neustále píší nenávistné komentáře ke všemu, co na sociální síť přidám. Jakmile se to pak týká mých dětí, šílím. Lidé jsou hrubí a ubližují,“ míní.

Navíc se bojí, že by jí děti mohly v budoucnu vyčítat, že je někde ukazovala, aniž by se o tom s nimi na tom předem domlouvala. Nyní z toho nemají rozum, ale v dospělosti by s tím souhlasit nemusely.

„Nechám je žít si vlastní životy v klidu a bez pozornosti médií. Pokud se jednou rozhodnou, že chtějí být součástí tohoto kolotoče, podpořím je. Ale do té doby jim v tomto ohledu dám svobodu,“ dodala. Když se Pink pro něco rozhodne, jde do toho po hlavě. Jak v profesním, tak soukromém životě. Před lety se například rozhodla, že bude docházet na partnerskou terapii.

„Navštěvujeme párovou terapii téměř celých sedmnáct let, co jsme s manželem spolu,“ přiznala hvězda, která s Hartem zplodila dnes už sedmiletou Willow a dvouletého Jamesona.

Zpěvačka říká, že svého muže miluje natolik, že překousne i párovou terapii, která pro ni není vždy příjemná.

Aby vztah udržela, je schopná udělat cokoli. Dle Pink je Hart její spřízněnou duší a chtěla by s ním prožít i stáří a starat se o vnoučata.

„Mám pocit, že má generace žila v depresi a sebevraždě, která je dodnes velice rozšířená. Dnes už to celé stojí na úzkosti. Naprosto tomu rozumím, měla jsem sama depresi, trpěla jsem úzkostí, nad vším moc přemýšlím,“ prozradila Pink v americkém televizním pořadu Today Show.