Svět modelingu umí být krutý. Havránek o reality show Love Island i smrti otce

Přes dva měsíce strávil ve vile na Kanárských ostrovech. S dalšími čtyřmi muži, pěti ženami a vidinou najít si vztah. Zatímco v Love Islandu leckdy plynul čas dost líně, teď má Petr Havránek alias Pítr práce nad hlavu. Baví ho být před kamerou i za kamerou, s partnerkou Gabrielou Gašpárovou navíc rozjel e-shop.

Jaký byl návrat do reality?

Zajímavý. Myslím, že něco takového už nikdo z nás nezažije. Žijeme v době, kdy mobil patří k našemu každodennímu životu a my jsme najednou byli dva měsíce odstřihnutí od světa. Bez mobilů, mimo civilizaci. Po návratu mě překvapily výsledky voleb, zdravotní stav prezidenta i situace s covidem. Odjížděli jsme ze země, kde už covid skoro neexistoval, a najednou byly tisíce nakažených denně. Nebo jsme jeli z letiště a já se nestačil divit, že litr benzinu stojí skoro 40 korun. Člověk by neřekl, co vše se může za tu dobu stát. Když nám vrátili telefon a my měli najednou přístup k informacím a sociálním sítím, bylo to zvláštní.