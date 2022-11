Dva miliony korun vyhráli v reality show Love Island studentka a trenér

V neděli večer rozhodli diváci z Česka a Slovenska hlasováním v aplikaci o tom, který ze tří finálových párů se stal vítězem druhého česko-slovenského ročníku reality show Love Island odehrávající se ve vile na Kanárských ostrovech.

Ve finále bojovaly dvojice Lucia s Martinem, Sabina se Zbyňkem a vítězný pár Denisa a Kryštof. Diváci nakonec rozhodli, že právě mezi nimi je podle nich nejupřímnější láska.

Oba vítězové obdrželi obálku, v jedné bylo srdce, v druhé peníze. Pohádková výhra dva miliony korun připadla Denise, která měla možnost si peníze nechat, nebo se o ně rozdělit s Kryštofem a dokázat tak, že je její láska opravdová. Studentka zvolila lásku a výhru si tak s partnerem rozdělili napůl. Na druhém místě skončili Sabina se Zbyňkem, na třetím Lucia a Martin.

Kryštof a Denisa, jeden z párů reality show Love Island (2022)

Pro diváky se stejně jako loni připravuje na Voyo pořad Love Island After, který bude vždy v pátek a v sobotu informovat o životě soutěžících po skončení show.

Podstata reality show Love Island je jednoduchá. Skupina mladých lidí se zavře na tři měsíce společně do jednoho prostoru, který kromě samotné vily zahrnuje třeba i bazén, posilovnu nebo gril a relax zónu. Cílem soutěže je najít si spřízněnou duši a dostat se s ní až do finále.

Účastníci během soutěže tvoří páry, pletichaří nebo formují spojenectví. V každé epizodě jsou vzájemné vztahy testovány. Tomu, kdo není spárovaný nebo je spárovaný jen účelově, hrozí, že bude muset vilu opustit. Důležité je získat si důvěru diváků, kteří rozhodují o vítězi. Na finálový pár pak čeká zásadní rozhodnutí, vybrat si lásku a společné štěstí, nebo peníze.

Moderátorka reality show Love Island 2022 Zorka Hejdová

Moderátorkou letošního ročníku Love Islandu byla Zorka Hejdová. „Byla to jízda a bylo to pro mě něco nového i po stránce moderování. Naučila jsem se být dramatická a vážná, když si to situace žádá. Na druhou stranu to šlo vlastně přirozeně. Emoce jsou tu velké a pro soutěžící je to jediná realita, kterou mají. Každé loučení se neobešlo bez slz a já to prožívala s nimi. Volný čas jsme trávili neustále pohromadě jako rodina. A vyměnit moře za sychravý podzim, to už je jen třešnička na dortu. Odvážím si, stejně jako soutěžící, vzpomínky na celý život,“ říká.

Česká verze reality show odstartovala poprvé loni v září na Voyo a na TV Nova. Vítězové prvního česko-slovenského ročníku reality show Love Island studentka a influencerka Laura Chrebetová a svářeč Martin Kulhánek se letos v květnu zasnoubili.

Pořad Love Island už se vysílal například ve Velké Británii, v USA, Austrálii, Německu, Nizozemí nebo Polsku. Několik lidí ve vile skutečně našlo svou spřízněnou duši, se kterou zůstali i dlouho po skončení pořadu, někteří se vzali a mají spolu děti.

