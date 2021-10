V seriálech hraji výjimečně, přiznal herec Petr Nárožný

„Nikdy jsem takovou roli nehrál, ale pustil jsem se do ní s gustem a jsem rád, že jsem byl ve společnosti báječných kolegů. Taky jsem poznal spoustu nových herců, protože v seriálech hraji výjimečně. Byl jsem rád, že jsem se ocitl mezi novými lidmi, a taky se točilo v době, kdy se nedalo hrát divadlo, tak bylo hezké něco dělat,“ řekl Nárožný.

Doktor Mrázek přesně ví, co koho trápí, a dobrými radami nešetří. „Je to takový doktor, který je občas mrzutý, v jádru je dobrák, zná svou vesnici a svoje pacienty. Myslím si, že generace takových doktorů jako je Mrázek, už není, a proto jsme se o něj pokusili. Snaží se posloužit, zná všechny diagnózy, rodinné anamnézy… Má laskavé slovo, které taky pomůže. Je to taková čapkovská idyla, dnes už jsou lékaři hodně jiní,“ popisuje svoji roli herec.

Doktor Mrázek často rozebírá své pacienty s Lucií v podání Terezy Kostkové a tihle dva si rozhodně nejsou cizí. „S Terezkou se známe mnoho let. V jednom seriálu (Pojišťovna štěstí - pozn. red.) jsem jí hrál tatínka a myslím si, že mě má ráda. Byla roztomilá, dnes je to zralá dáma a dobrá herečka. Myslím, že se nám spolu točilo velice dobře,“ přiznal Nárožný, který je rád, že se seriál líbí. „Snažili jsme se, aby se seriál líbil a udělal divákům radost.“

Petr Nárožný má na svém kontě spoustu seriálů jako Pan Tau, Nemocnice na kraji města, Dynastie Nováků, Dlouhá bílá stopa, Létající Čestmír, Sanitka, Rozpaky kuchaře Svatopluka, Bambinot, Cirkus Humberto, Území bílých králů. Z novějších jsou to pak Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek, O zvířatech a lidech, Bylo nás pět, Uctivá poklona, pane Kohn, Laskavý divák promine, Hospoda, To jsem z toho jelen, Útěk do Budína nebo Černí baroni. Hrál také v Okresním přeboru, Trpaslíkovi, Kapitánu Exnerovi a naposledy v Místě zločinu Ostrava.