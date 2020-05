Na chvíle v karanténě budeme jednou rádi vzpomínat, míní Pavlína Wolfová

Jak se vám žije v této koronavirové době?

Je to pro mě zvláštní, jako pro každého. Na začátku jsem doma přerovnávala zavařeniny podle barev. Když jsem je všechny srovnala, vrátila jsem se zase do práce a začala tvrdě pracovat. Hlavně pro rodinu je to náročné období. Mám doma dva teenagery a partnera společně v docela malém prostoru. Potýkáme se v období karantény asi se stejnými problémy jako všichni ostatní. Pozitivní na tom je, že máme na sebe čas. To si říkám, když je doma nejhůř.

Nemáte pocit, že některá média v této době šíří spíše strach než informace?

To je těžké posoudit. Věci, které sdělují, nejsou veselé.

Měla jste, nebo máte, strach?

Nemám, ale měla jsem. Mám respekt vůči tomu, co běhá kolem venku. Zároveň mám víru, že to mé blízké a milé nepotká.

Čím si vás získala novinářská práce?

Já maturovala v roce 1990 a do té doby jsem opravdu usilovně přemýšlela, čím budu. Rozhodla jsem se pro sociologii a od té už je jenom krok k popisování reality. To mě bavilo. Psát a popisovat co vidím. Myslím, že pro to mám i talent. To byl také důvod, proč jsem šla na žurnalistiku. Myslela jsem si, že budu psát po zbytek života.

Děje se to?

Když je člověk v rádiu, tak taky hodně píše, v televizi méně. Nicméně já si píšu do šuplíku a se svým životním přítelem Tomášem Baldýnským si stále píšeme dopisy. Já to psaní uchovávala i v době, kdy jsem se živila jako manažerka.

Když jedete s rodinou na výlet, kdo řídí?

Partner, i když řídí hůře než já. Děti jsou vzadu a už se neperou. Ale v autě mého partnera se nesmí jíst, mluvit příliš nahlas a někdy mám pocit, že ani dýchat. (smích) Je na svoje auto velmi opatrný.

Pocházíte z umělecké rodiny. Nelákalo vás být zpěvačkou nebo herečkou?

Samozřejmě. Tyto sny skončily ve čtrnácti letech u zkoušek na konzervatoř. Řekli mi, že zaprvé nejsem tak pěkná jako maminka. Což zpětně uznávám. Zadruhé, že mám několik vad řeči. A zatřetí, že bych na sobě měla ještě pracovat. Takže jsem od komise odešla, nasadila brýle a šla studovat. Ale od té doby si stejně pořád myslím na nějakou roli. Nejlépe ve filmu, kde by hrál i hollywoodský herec Ryan Gosling.

Máte nějakou zajímavou vzpomínku na vašeho dědečka Františka Filipovského?

Ono už je to bohužel tak dávno, co odešel, že už zůstávají jenom takové atmosféry a dojmy, které jsou asi úplně stejné, jako mají všichni, když vzpomínají na své prarodiče.

Váš pořad s názvem 360 stupňů bude na kanálu CNN Prima News vysílán ve večerních hodinách. Jak vám to změnilo denní režim?

Hodně. Nejsem sova, jen výjimečně. Když teď ale přijdu domů o půlnoci, tak mi hlava pořád pracuje na plný výkon a nemůžu pak spát. Ale to má každý moderátor nebo novinář, který pracuje pozdě večer.

Je něco, co je vám příjemné v této nelehké koronavirové době? Co chcete, aby tak třeba zůstalo i nadále?

Já jsem taková kvočna. Mám ráda, když jsou všichni doma pohromadě a po nocích na mě čekají. Ale moje děti už jsou pomalu na cestě z hnízda, takže si myslím, že to dlouho trvat nebude. I když máme s dětmi někdy pocit, že jsme doma už dlouho zavření a že si vzájemně lezeme na nervy, přesto mám pocit, že na tyto chvíle budeme jednou moc rádi vzpomínat.

Jak zvládáte aktuální domácí výuku svých dětí?

Jejich výuky se neúčastním a upřímně lituji každého, kdo moje děti učil. Chci poděkovat všem učitelům, kteří se potýkají s online výukou. Klobouk dolů.

Co pro vás znamená značka CNN?

Je to velká věc pro všechny novináře, i pro ty, kteří by ji chtěli kritizovat. Kdyby mi někdo během studií řekl, že budu pracovat pro tuto společnost, radostí bych asi zešílela. Takže když přišla tato nabídka, neváhala jsem ani vteřinu. Jen jsem nevěděla, jak to řeknu doma.

Jaké hosty si do pořadu budete zvát?

Můj pořad se jmenuje 360 stupňů a vychází z toho, že žádný problém nemá jen jedno řešení. Budu se ptát po řešeních. Nebudeme řešit různé stranické frakce a rozpory. Spíš nás zajímá to, co opravdu zajímá úplně všechny. K tomu je někdy potřeba pozvat politika, specialistu a podobně.

Jste stále kamarádky s kolegyní Markétou Fialovou?

Ano, velmi dlouho. Už od studií. Teď se budeme potkávat v televizi. Byla to právě ona, která říkala, že by bylo moc fajn se znovu potkávat pracovně. A podařilo se.

Pořád ráda lyžujete?

Jo! Letos jsem byla v Peci pod Sněžkou. Mám to tam velmi ráda.

Co vaše děti Matouš a Matylda? Sportují?

Matouš miluje baseball a Matylda je už lepší lyžařka, než jsem já.