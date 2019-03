Trávníčkův nemanželský syn mění příjmení. Chce ho mít stejné jako otec

„Už brzo bude změna. V občance to sice ještě nemám, ale přejmenování z Dytrta na Trávníčka je už na spadnutí. Ono to běhání kolem změny jména docela dlouho trvá. Jméno Trávníček mladší ale již uvádíme, když hraji s tátou. Diváci se pak lépe orientují,“ vysvětlil situaci Pavel Dytrt, který mimo působení v Divadle Pavla Trávníčka také hraje v Divadle Kalich a pustil se do režie dabingu televizního seriálu.

Herec Pavel Trávníček přiznal, že k hraní Pavla mladšího má občas připomínky, ale dovede ho i pochválit.

„Jako principál divadla herce chválit musím a chci. Herec musí být sebejistý a musí se na jevišti cítit příjemně. Tréma a nejistota je hodně vidět. Mám tu výhodu, že jako šéf si můžu vybrat hru, která se mi líbí, kterou si zrežíruji, kterou si obsadím. Komu se chce se mnou hrát, ten hraje, komu ne, nemusí. Je to obrovská svoboda,“ uvedl Pavel Trávníček.

Představitel prince z legendární pohádky Tři oříšky pro Popelku Pavel Trávníček je počtvrté ženatý a má tři syny. S první manželkou, baletkou Evou Štefkovou má syna Adama. S druhou manželkou Simonou Stašovou děti neměl. S herečkou Helenou Dytrtovou, kterou si ovšem nevzal, má syna Pavla. Bezdětné bylo i jeho půl roku trvající třetí manželství s Lucií Vrbovou. Jeho čtvrtá manželka Monika mu syna Maxmiliána porodila v prosinci 2016.