Pavel Trávníček: Pořídit si dítě v pozdějším věku je jisté afrodiziakum

Co je pravdy na tom, že jste se rozhodl skončit jako herec?

To je trochu z kontextu vytržená informace z jednoho rozhlasového rozhovoru, kde jsem pronesl, že asi s herectvím skončím, protože jsou mladší, hezčí, šikovnější herci. Paní redaktorka se mě v reakci na to zeptala: Vážně skončíte? A já zažertoval, že to říkám třeba i proto, aby mě filmoví režiséři přemlouvali s lepšími nabídkami.

Nedávno, když bohužel odešla Libuška, tak se syn u zpráv zamyslel a pravil: „Paní Šafránková umřela? To už teď budeš hrát sám bez ní, viď?“ Pavel Trávníček herec