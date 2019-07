Holky ví o všech mých problémech, říká Pártlová o kolegyních ze 3v1

Jak jste si užila letošní filmový festival v Karlových Varech?

Nechala jsem se nalíčit a učesat, to bylo příjemné, a měla jsem talk show s Liborem Boučkem.

Nechala jste si poradit, co se týká dress codu?

Poradila mi kamarádka Ruth, která mi sehnala šaty. Byly nádherné, akorát se v minišatech příliš necítím. Vypadala jsem trochu jako bonbon.

Co nosíte nejraději?

Volné věci košilovitého střihu, které mě neobepínají kolem břicha a zadku. Abych si mohla normálně sednout a nic neřešit.

Jaké máte plány na zbytek letošního léta?

Z Varů jsem musela odjet dříve, protože jsem měla koncert s kapelou Čechomor na Slovensku. Těch nás čeká ještě spousta.

Můžeme se těšit na nová videa s holkami z 3v1?

Doufám, že ano. Máme mnoho nápadů. Není však příliš času na to se sejít a vše zrealizovat.

Kdo z vašeho tria přináší nejvíce nápadů?

Asi my všechny. Jednou je to můj PMS, o kterém si myslím, že by lidé měli vědět, co to je za problém a psychické trauma. Pak jsou to holky, které přijdou s nějakým nápadem. Krásně se doplňujeme. Jsme kamarádky a známe se úplně nazpaměť. Takže to jde snadno a přirozeně.

Jaké to je, když se všechny sejdete, ale zrovna nic nenatáčíte? Podobají se vaše srazy tomu, co pak často vídáme ve vašich videích?

Videa jsou lehce hraná, každá v nich máme svou roli. Ale opravdu se spolu hodně nasmějeme. Máme se rády. Nesetkáváme se jen kvůli natáčení videí a práci. Holky ví o všech mých problémech. Když se něco děje, hned si voláme a sdílíme spolu všechny smutky i radosti. Podporujeme se.

Kam se chystáte na dovolenou?

Je mi to vlastně úplně jedno. Mám v plánu zajít na Shakespearovské slavnosti, kde hraje právě Veronika Arichteva. Hned poté řeším dovolenou. Jsem typ člověka, co dovede večer zabookovat letenky i hotel a druhý den ráno odletět.

Co nesmí chybět ve vašem kufru?

Šminky. A pak řeším „co kdyby tohle a tohle“. Takže mám asi milion věcí, ze kterých pak použiji tak dvě tři. Kufr bývá narvaný úplně zbytečně. Ale vše mám s sebou, kdyby náhodou.

VIDEO: S holkami ze 3v1 jsme kamarádky a známe se nazpaměť, říká Martina Pártlová