Táta netušil, že si Miss World jednou přivedu domů, říká Gregor Brzobohatý

„Táta si přál vnuka. Ale to na něj šlo až těsně před smrtí. Měl zvláštní období, kdy začal vyrukovávat s věcmi, o kterých nikdy předtím nemluvil. Zděsil jsem se, co se děje. A pak najednou přišla zubatá,“ vzpomínal Ondřej Gregor Brzobohatý v primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Hudebník se k roli otce nepropracoval ani devět let po otcově smrti, který zemřel v září 2012, den před svými 80. narozeninami. „Já jsem na tom velmi intenzivně pracoval, ale nikdy to nemělo dojít k výsledku toho potomka. Pořád jsem si říkal, že je ještě čas,“ přiznal.

Ondřej Gregor Brzobohatý také přiznal, že je mu líto, že jeho otec nepoznal jeho současnou ženu Táňu. „Když bylo vyhlášení Miss World 2006, byl jsem u našich a táta mě zavolal a říkal: Představ si, že Češka vyhrála Miss World! Táta byl pyšný. Nevěděl, že ji jednou přivedu domů, hrozně mě mrzí, že se nepotkali, měl by ji obrovsky rád. O tom jsem přesvědčený. Čepýřil by se před ní,“ myslí si.

Radoslav Brzobohatý a Ondřej Brzobohatý (26. ledna 2007)

Kromě hudby se dal muzikant nově i na vývoj deskových společenských her a knih. Vyšla mu společenská hra Covid-19: Jsme v tom spolu, ksakru! a dopisuje knihu Hudbologie. „Tahle knížka si klade za cíl, aby rodiče, kteří se rozhodují dát dítko na nějaký hudební nástroj, to nezmrvili a nerealizovali si jen svoje skryté ambice, na které sami nedosáhli,“ vysvětluje Ondřej Gregor Brzobohatý.

Dodal, že právě on sám s tím má bohaté zkušenosti. „Já jsem musel hrát na housle, to byla ambice mého otce, který byl lidový šumař, a chtěl ze mě mít druhého Hudečka. Ale mně to nešlo, nesnášel jsem housle. Táta to nesl těžce. Do sedmnácti jsem u houslí zůstal a učil jsem se pár opusů, které táta chtěl, abych hrál. Ale pak jsem mu řekl, že je to marný,“ přiznal.