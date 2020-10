Olga Lounová prodělala covid, jde jako dobrovolnice pomáhat do nemocnice

Olga Lounová se bude starat o pacienty už od příštího týdne, a to v nemocnici ve středočeském Kladně. Podle svých slov bude v případě potřeby pracovat i na covidovém oddělení.



„Jsem certifikovaný zdravotník, tak když teď budu mít víc volného času, budu pomáhat na place. Vzhledem k tomu, že už jsem covid prodělala, tak jsem se přihlásila s pomocí v případě potřeby i na covidové oddělení,“ svěřila se zpěvačka v rozhovoru pro Rádio Impuls.

Průběh své nemoci Olga Lounová popsala jako velmi mírný. Diagnózu se dozvěděla zpětně v rámci testů potřebných pro natáčení.

„Ani si neuvědomuji, že jsem to měla. Pokud to byl covid, tak mi asi čtyři dny před testováním bylo velmi špatně od žaludku. Měla jsem v nose velmi intenzivní vůni podobající se spálené levanduli, k tomu se ještě přidala mírná bolest hlavy. To celé trvalo půlden,“ popsala zpěvačka.

