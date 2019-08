Chtěla jsem rodit přirozeně. Snad příště, svěřila se Nikol Moravcová

„Violka byla do poslední chvíle tzv. ‚kápéčko‘, KP-koncem pánevním, takže mi byla doporučená C-sekce. Nebudu lhát. Strašně jsem to obrečela! Doslova jsem se stavěla na hlavu, to mi doporučil sám gynekolog, ale malá k tomu prostě asi měla svůj důvod,“ začala Moravcová svůj příspěvek na Instagramu.

Přiznala, že není zastáncem nějakých extrémně alternativních způsobů porodu ani dobrovolně plánovaných císařských řezů. Chtěla prý dceru na svět přivést stejně přirozeně, jako vznikla. Vybrala si však jinou cestu a podle Moravcové se díky moderní medicíně narodila živá a zdravá.

„Nastoupila jsem do porodnice noc předtím na plánované datum 22. 7. Věděla jsem zhruba, co mě čeká. Karol byl pořád se mnou. Celou tu dobu, i při zákroku, protože jsem byla při vědomí a chtěla jsem slyšet ten první výkřik naší dcery, že žije! Byla to navíc moje vůbec první operace v životě. A co, no zvládla jsem to, že jo. Za pouhých 20 minut byla venku a ležela u nás,“ pospala svůj první porod.

„Ten nával emocí se mi dostavil o něco později než manželovi, který byl dojatý hned, a sice jsem nezažila kontrakce a ‚nevytrpěla‘ si to na hekárně, ale o to větší teď vedu boj poté, kdy se vše hojí a dává do pořádku...“

Novopečená maminka prozradila, že obdivuje všechny ženy, které prošly jakýmkoliv druhem porodu. Podle ní není důležité, jakým způsobem se děti dostanou na svět, ale že tu jsou a jsou zdravé. Zároveň poděkovala lékařům a sestřičkám z porodnice v pražském Podolí, kde rodila.

„Protože ještě před týdnem jsem se ani nezvedla sama z postele, strašné zoufalství, a dneska už se můžu plnohodnotně postarat o malou, vstát k ní, i když pomalu a bokem, nakojit i přebalit. Sama! Naučila jsem se větší trpělivosti a taky víc respektovat svoje vlastní tělo, které má občas jiné potřeby než moje mysl, a těším se zároveň, že si třeba příště zkusím ten přirozený porod s prasklou vodou a všemi těmi věcmi kolem, že to budu moct porovnat a svěřit se vám, jaké to bylo,“ dodala.