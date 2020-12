Nosívala jsem kamínky v podprsence, vzpomíná Monika Absolonová

„Jsem pověrčivá a pokaždé, když vstupuji na jeviště, potřebuji mít rituál. Dříve jsem nosila talismany, ale ty nemohu mít vždy při sobě. Nosívala jsem například kamínky v podprsence, ale to tlačí. A když jsem talisman někdy zapomněla, byla jsem z toho na nervy,“ popsala Monika Absolonová v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

„Tak jsem si vymyslela, že vždy zaklepu, než jdu na jeviště. Když hraji s někým, klepu na něj, na sebe, na hlavu, na zuby a na zem. Hraji s Filipem Blažkem nově činohru Duety, nejdřív z toho byl překvapený, ale zvykl si,“ prozradila zpěvačka a herečka.

Přiznala se ještě k jedné závislosti. Na Karlu Gottovi. „Karla Gotta jsem poslouchala vždycky, když jsem měla splín. Jednou jsem jela z mejdanu a byla jsem citově vyprahlá. Zavolala jsem si odvoz vozu a v autě jsem měla vánoční CD Karla Gotta. Pouštěla jsem to tam nonstop asi třicet kilometrů,“ vzpomíná Absolonová.

„Ale byl tehdy červen. Druhý den se mi ozval kamarád, že nemusí všichni vědět, že jsem prdlá. Naprášil mě taxikář, byl z toho prý dost překvapený,“ přiznala se Absolonová, pro niž je Karel Gott symbolem Vánoc.

Setkávali se každý rok na Štědrý den. „Jezdila jsem každý rok na Bertramku s vánočkou pro Karla. Měl moc rád sladké. Kdo může říct, že mohl vidět každý rok na Štědrý den svůj vánoční idol? Nejdříve jsem jezdila sama a strávila jsem tam vždycky chvíli s Karlem, holkama a Ivankou. Později, když jsem měla děti, jezdili jsme už ke Gottovým celá rodina,“ říká Monika Absolonová.



„Mám s Karlem Gottem Vánoce tak moc spjaté, že si je bez něj vůbec neumím představit. Jakékoliv setkání s ním pro mě vždy byla ohromná radost. Kromě toho, že to byl fantastický zpěvák a velmi příjemný společník, byla s ním i velká legrace. Letos to budou druhé svátky, co budeme slavit bez něj,“ dodává.