Nikol Moravcová přivedla na svět dceru. Dostala netradiční jméno

„Milý světe, tak toto je naše dcera Violet. Kdo by to byl řekl, co se může jedním potažením prstu doprava na online seznamce za pár let stát, co?,“ napsala Nikol Moravcová ve čtvrtek večer na Instagramu ke společné emotivní fotografii s manželem a dcerou.



„Najednou mám v životě tyto dvě úžasné bytosti, které bezmezně a nadevše miluji. Jsme společně na prahu nové životní etapy s názvem RODINA. O tom, jaký byl porod až jindy. Teď se jdu věnovat tomuto zázraku a užívat si každou novou sekundu života naší malé a velké lásky!“ dodává Miss Internet 2006.

Dcera Moravcové Violet se narodila v pražské porodnici v Podolí. V rozhovoru pro iDNES.cz modelka ještě počátkem roku tvrdila, že pokud se jí narodí holčička, bude se jmenovat Karol po tátovi.

S partnerem Karolem se dala Moravcová dohromady díky mobilní seznamovací aplikaci. „Dávala jsem si v aplikaci vyhledat jen cizince ve vzdálenosti do pěti kilometrů. V tu dobu jsem bydlela na Výtoni a našla jsem si Slováka z Letné. Cizinec do pěti kilometrů. A to bylo moje první a poslední rande v životě přes seznamku,“ řekla loni blogerka. Karol a Nikol se vzali 18. srpna 2018 na střeše pražské Lucerny.