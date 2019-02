Těhotenství jsem poznala podle velkých prsou, žertuje Nikol Moravcová

Na sociálních sítích jste oznámila, že jste v očekávání. Bylo to i kvůli plesu, protože by to bylo v šatech vidět?

Já už o tom vím čtyři měsíce, takže to byla spíš otázka času. Ale vybrala jsem si právě 1. února, protože naši jsou spolu 32 let. Zároveň to je přesně půl roku před naším termínem, takže mi to přišlo vhodné. A na plese by se na to přišlo, takže jsme to s manželem odtajnili a jsou super reakce.

Jak jste poznala, že jste těhotná?

Já jsem zrovna ten typ ženy, která to ví od první chvíle. Protože tak velká prsa normálně nemám (smích). My jsme to tak trochu plánovali. Po svatbě jsme měli v plánu změnit životní styl celkově, už jsme toužili mít rodinný život. Jsem ráda, že to takhle s manželem vyšlo na poprvé, dá se říct.

A jak se cítíte?

Naprosto příšerně. Ono to asi momentálně nevypadá, když na mě všichni pracovali, abych měla hezké vlasy a obličej. Ale musím říct, že je to vážně příšerné. Je mi pořád špatně. Je to pro mě zatím docela boj a snad už mi bude lépe.

Máte nějaké zvláštní chutě?

Jako třeba meloun s hořčicí? Jím sladké, které normálně nejím. Myslím, že to souviselo s kouřením a teď na tom trochu ujíždím, ale jen kvůli energii, abych nějakou měla. Cítím se strašně unavená. Dávám si i míň a míň schůzek denně a snažím se energii získat i z nějakých přírodních zdrojů. Ale pořád mám jen chuť na větrník. Ovšem zatím jsem ani nepřibrala.

Jestli to bude holka, nebo kluk, se asi ještě neví. Ale co termín?

Pohlaví ještě nevíme, ale vzhledem k tomu jak je mi špatně, by to mohla být holčička. To mi všechny naše čarodějnice říkají. Aby se pak nedivily! Termín máme 1. srpna a je to hrozně hezké. Svatbu jsme měli 18. 8. 2018 v 18 hodin. Nás ta jednička s osmičkou provází. Ale co si budeme povídat, já si vůbec nemyslím, že se trefíme na ten den. Takže budeme doufat.

Umíte si představit, co vás čeká?

Absolutně ne. Myslím, že si žádná žena při prvním dítěti neumí představit, do čeho jde. Mám ovšem mladší ségru a když mi bylo 15 let, byla takové „moje“ tříleté dítě. Naučila jsem se přebalovat, dávat tu smradlavou rybí mast. Myslím, že to nějak zvládneme. S manželem se na to hrozně těšíme. Ono to vyplynulo z lásky. Potkali jsme se před necelými dvěma lety a je hezké, že se budeme rozmnožovat.

Manžel by radši dceru, nebo syna?

Jemu je to úplně jedno. Můj táta taky říká, že je mu to úplně jedno, hlavně že to bude kluk (smích). Důležité je, aby bylo miminko zdravé. Kdyby to byla holčička, tak se bude jmenovat Karol po tátovi.