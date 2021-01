I princeznám se občas něco nepodaří, říká herečka Miluše Bittnerová

Z malého města v Podkrkonoší odjela studovat do Prahy, kde už zůstala. „Rodiče byli přesvědčení, že tady v Praze jsme všichni divný a u divadla ještě divnější. Což mají tak trochu pravdu,“ směje se Miluše Bittnerová.

Momentální smutky ze situace na kulturní scéně jí zahání šestnáctiměsíční Betynka. „Bála jsem se, aby moje dcera nebyla buchta, takové to dítě, které zůstane tam, kam ho posadíte, a všeho se bojí. Moje přání se mi ale pěkně vymstilo. Malá je totální střelec, na hřišti se se všemi kamarádí a za pět minut to tam řídí. Když jsem byla v pubertě, tatínek mi říkával: „Počkej, děti ti to jednou všechno vrátí!“ A teď vidím, že měl pravdu,“ říká herečka, se kterou jsme si povídaly nejen o jejím zralém mateřství.