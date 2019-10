Hapka nikdy nesplnil, co slíbil, vzpomíná Michal Horáček

Proč jste se pustil zrovna do sázení stromů?

O tom, že ničíme životní prostředí a hrozí klimatická nouze, se mluví stále dokola. Slyšíme o tom v televizi, čteme v novinách, ale zase tak moc pro to zlepšení neděláme. Když jsem potkal Šimona Michalčíka, kterému říkám „stromový aktivista“, a vyprávěl mi o Plant for the Planet, hodně mě to zaujalo. Tahle organizace vznikla díky desetiletému chlapci Filipovi, který při obyčejném školním úkolu postupně došel k tomu, že oxid uhličitý, dneska se tomu říká „uhlíková stopa“, se dá lehce přeměnit na kyslík díky stromům. A tak začaly děti soutěžit, kdo vysází víc stromů. Nakonec se z toho stala celosvětová záležitost a děti všude na světě sázely a dál sázejí stromy. Se Šimonem jsme společně založili Nadaci Plant for the Planet Česká republika a chceme probudit nejen mladé lidi, ale i jejich rodiče a firmy. Věříme, že společně můžeme zlepšit stav klimatu na naší planetě.