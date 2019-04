Bůh ví, co dělá a pro všechno má své důvody, říká Melissa Joan Hartová

„Kdykoli se v mém životě dělo něco špatného, dokázala jsem se z toho s pomocí víry dostat. Bůh ví, co dělá. Kdysi jsem byla bláznivá teenagerka a dělala jsem spoustu chyb. Nyní už chápu, proč se co dělo. Mám v sobě už dlouho vnitřní klid a mír. Něco, co lidé bez víry vůbec neznají,“ svěřila se Melissa Joan Hartová v podcastu ABC Radia s názvem Journeys of Faith with Paula Faris.



Herečka zavzpomínala na životní chvíle, kdy na tom nebyla psychicky právě nejlépe. Babička jí zemřela, když byla ještě téměř dítě a jeden z jejích blízkých přátel spáchal ve dvaatřiceti letech sebevraždu. Hartová tvrdí, že jen díky víře v Boha se přes podobné situace nakonec dokázala přenést.

„Pořádně jsem prostudovala Bibli. Už neberu vše tak fatálně jako kdysi, pokud to tedy není otázka života a smrti. Bůh má pro všechno, co se děje, své důvody. Kdybych nezažila ve dvanácti letech smrt své babičky nebo kdyby se můj přítel nerozhodl dobrovolně odejít ze světa, nebyla bych dnes tím člověkem, jakým jsem,“ řekla herečka.

Hartová je šestnáct let vdaná za muzikanta Marka Wilkersona. Mají spolu tři syny, třináctiletého Masona, jedenáctiletého Braydona a šestiletého Tuckera, které vychovávají společně v křesťanské víře. Ta se stala mnohokrát předmětem ostrých diskuzí s některými rodiči spolužáků hereččiných dětí.



Melissa Joan Hartová jako hlavní hrdinka seriálu Sabrina - mladá čarodějnice (1996)

„Nedávno mi zavolala rozhořčená matka spolužáka jednoho z mých synů vyznávající židovskou víru. Ptala se, zda nelituji svého výroku, že pokud někdo nevěří v Ježíše, nemůžeme vědět, co se od něj dá čekat. Snažila se mi snad říci, že jsem nasměrovala svého syna na špatnou cestu? Nebo se chtěla jen pohádat a já měla svůj názor hlasitě obhajovat? Občas to není jednoduché. Svou víru však nikomu nenutím,“ tvrdí Hartová.



Melissa Joan Hartová začala hrát už jako dítě v reklamách. V roce 1991 zazářila v seriálu Clarissa vám to vysvětlí, slávu jí ale přinesla až Sabrina - mladá čarodějnice, kterou natáčela až do roku 2003. Velké filmové role ji minuly, ale herečce se daří i za kamerou. Je režisérkou, producentkou a také spisovatelkou. V minulosti vydala knihu Melissa vám vše vysvětlí, kde popisuje své zkušenosti s drogami.