Poslední z Přátel. Perryho na Instagramu bez příspěvku sledují miliony

Matthewovi Perrymu se zatím nepodařilo překonat rekord jeho kolegyně Jennifer Anistonové, která se na Instagram přihlásila jako předposlední z Přátel. Pár hodin po zveřejnění prvního příspěvku, kterým byla společná fotka herců ze seriálu, nasbírala miliony lajků a nyní ji sleduje přes 27 milionů lidí.

Seriálový Chandler nezveřejnil zatím žádný příspěvek. Na profilové fotce leží s balónkem se smajlíkem a v záhlaví má větu: „Co je to? Můj instagramový účet.“ On sleduje ovšem všechny své kolegy z Přátel, a i když nemá žádný příspěvek, jeho sledují přes dva miliony uživatelů.

Že si Perry zřídil profil na sociální síti propálila jeho kolegyně Lisa Kudrowová, která mu gratulovala mezi prvními. „Konečně! Jé! Nemůžu uvěřit svým očím. Moje oči!“ napsala představitelka Phoebe s narážkou na hlášku ze seriálu, když z Rossova bytu uviděla, že Chandler spí s Monicou.

Svého kamaráda přivítaly také Jennifer Anistonová alias Rachel a Courteney Coxová, která hrála právě Monicu.

V poslední době se spekuluje o novém projektu, v němž by se měly objevit všechny hlavní hvězdy Přátel. Zatím není jasné, jestli půjde o mini sérii, seriál, nebo film. O projektu tvůrci a někteří z herců mluvili už na konci loňského roku. Představitel Rosse David Schwimmer (53) nyní prohlásil, že určitě nechce dělat něco jen pro peníze a musí to být kvalitní. Zároveň navrhl netradiční předělávku. Mohli by podle něj vzniknout Přátelé jen s černými nebo asijskými herci.

Americký seriál Přátelé patřil k nejúspěšnějším televizním projektům vysílaným na přelomu století. Na obrazovkách se poprvé objevil 22. září 1994 a během deseti sezon se šestice protagonistů dokázala zapsat do srdcí diváků po celém světě.

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 tisíc dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu však byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili – ne však tím nejdůležitějším.

Poslední epizodu stanice NBC odvysílala v květnu 2004 a k televizím jen ve Spojených státech přitáhla přes 52 milionů diváků.