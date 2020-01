V nových Přátelích by mohli být jen barevní herci, říká seriálový Ross

„Možná by mohli vzniknout Přátelé jen s černými nebo asijskými herci. Bylo mi jasné, že chybí rozmanitost a roky jsem bojoval za to, aby Ross randil se ženami jiné barvy pleti. Jednou z prvních přítelkyň, které jsem v seriálu měl, byla asijská Američanka a později jsem chodil s Afroameričankou. Hodně jsem na to tlačil,“ prohlásil herec v rozhovoru pro list The Gaurdian.

Schwimmerova matka byla prominentní, feministická a aktivistická právnička. On sám má pocit, že by měl společnosti splácet to, že se mu dobře vedlo. Dodal, že když vidí nespravedlnost, snaží se na to poukázat. „Jsem si velmi dobře vědomý mé výsady heterosexuálního bílého muže, jemuž rodiče mohli zaplatit soukromé školy,“ řekl.

Pokud jde o nový projekt tvůrců a herců z Přátel, zatím není jasné, zda půjde o film, pokračování seriálu nebo úplnou novinku. Oživení původního seriálu Schwimmer moc velké šance nedává. „Nemyslím si, že by to bylo možné, už vzhledem k našim různým profesním dráhám. Máme to všichni asi stejně. Říkáme si, proč kazit něco, co vypadá jako správný konec seriálu? Nechci dělat něco jen pro peníze. Muselo by to mít kreativně smysl, ale zatím nic z toho, co jsem slyšel, nám smysl nedávalo,“ uvedl.

Podle Schwimmera Přátelé byli a stále jsou tak populární proto, že seriál natočili před dobou chytrých telefonů a sociálních médií. Hlavní hrdinové se spolu reálně setkávali a komunikovali.

VIDEO: Plastikovou Moniku z Přátel nepoznal ani Instagram Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Odmítá také kritiku, že některé vtipy, například ohledně tloušťky jeho seriálové sestry Moniky, by v dnešní korektní době neprošly. Připustil, že některé věci byly trochu nevhodné nebo necitlivě zobrazené. „Pravda ovšem je, že seriál byl ve své době také průkopnický, jak zobrazoval náhodný sex, chráněný sex, manželství a vztahy homosexuálů,“ řekl.

Americký seriál Přátelé patřil k nejúspěšnějším televizním projektům vysílaným na přelomu století. Na obrazovkách se poprvé objevil 22. září 1994 a během deseti sezon se šestice protagonistů dokázala zapsat do srdcí diváků po celém světě.

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 tisíc dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu však byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili – ne však tím nejdůležitějším.

Poslední epizodu stanice NBC odvysílala v květnu 2004 a k televizím jen ve Spojených státech přitáhla přes 52 milionů diváků.