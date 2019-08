Lábus dokáže ucpat i suchý záchod, vtipkuje o kolegovi Martin Dejdar

Jak jste si užil letošní léto?

Sice jsem měl i v tyto měsíce hodně práce, snažil jsem se však být i tak co nejvíce s rodinou. Byli jsme například v Řecku a Rakousku. Takže musím říct, že prázdniny jsem si užil hodně.

Na festivalu v Karlových Varech jste letos prezentoval film Kluci z hor. Co říkali lidé na tento váš film, který byl v kinech jen pár dní?

Byl jen v malých kinech a jen pár dní. My jsme si z toho s ostatními herci dělali srandu. Ten film je natočený tři roky a nikdo ho neviděl. Jsme takový nový underground. Díky Czech Fund, kteří si to objednali a zaplatili, jsme to mohli na festivalu promítat. Byli jsme tu jako za Bolševika taková tajná buňka.

Přijel Jirka Lábus, Pavel Nový, Jitka Schneiderová, Petr Vacek, Honza Jiráň, dokonce i paní Lustigová přišla... Pavlína Moskalyková, režisérka a spousta skvělých lidí. Nikdo nemohl pochopit, proč se ten film nikdy nepromítal v kinech a proč o něm nikdo neví.

Musím říci, že Jirku Lábuse asi moc lidí v tomto filmu nepoznávalo. Zahrál si zde retardovaného člověka a myslím si, že to zvládl naprosto úžasně...

Hodně lidí z Ypsilonky říkalo, že on nic vlastně nehraje. Jirka se totiž takhle chová normálně. Každopádně by si zasloužil ocenění. Výkon, který ve filmu podal je opravdu úžasný. Klobouk dolů. Moje manželka pořád přemýšlela, co je na tom filmu divného, protože každou roli, i ty sebemenší roličky, hrají opravdu vynikající herci. Například František Němec, který v něm má, jak se v našem žargonu říká úplnou čurdu, ale je to skvělé a sedí to tam. Martin Huba, Lenka Termerová, Václav Neckář, Jirka Korn, Ljuba Krbová, Eva Vejmělková... Ta hraje velkou roli ve filmu po dvaceti letech.

VIDEO: Kluci z hor (2018) trailer:

O srandu na place jste jistě neměli nouzi. Je známo, že Jirka Lábus je srandista i mimo natáčení.

Pro lidi, co to neznají, je to zážitek. Pro nás ne, protože je to normální. Nezapomenu na to, když Lábus zase ucpal záchod. Kdekoli kam přijde, tak vždy ucpe záchod, protože má potíže s peristaltikou a se stolicí. Na place byla bohužel suchá toaleta. Což je výkon ucpat suchý záchod. To se jen tak nikomu nepovede.

Jak dlouho se vlastně s Jirkou Lábusem znáte?

Třicet šest let. A když hraješ s člověkem, se kterým se tak dobře a dlouho znáš, tak je to hraní obrovská radost. Člověk před ním nemá žádný ostych. Mě třeba stále dojímají scény, jak mě Jirka chytne zezadu, jakože jeho synovce a položí si jako starý dědek hlavu na moje rameno. To mě dojímá. Kdyby nefungovala mezi herci nějaká taková soudržnost, bylo by to špatné.

A co je tedy nakonec v plánu s filmem Kluci z hor ?

To vlastně nikdo neví. My se o tom pořád bavíme. Ale nikdo z nás netuší, jestli s tím ještě něco udělat lze, protože je starý, je to dva roky po premiéře. Tomáš Magnusek, který to natočil a zaplatil, je z toho všeho již nesmírně vyčerpaný. On je vůdce černé listiny a jeho jméno působí jako rudý hadr. Po nikom však nic nechtěl, natočil si to sám a to je možná ten důvod.

Ve filmu jezdíte na motorce. Musel jste se učit, nebo jste motorkář?

Já na motorce umím jezdit. Při scénách, kdy řídí motorku Jiří Lábus, jsme byli na plošině. I z té jsme málem spadli, i když jsme byli přikurtovaní i s celou motorkou. Dokonce jsme jednou spadli, když jsem řídil já. Když jsme se otáčeli, byl tam takový velký sráz a Jiří mi to začal vyvažovat jako na sajdkáře doprava. Já jsem s celou motorkou spadl ze svahu, kdežto on seskočil a zůstal stát. Naštěstí jsme jeli asi dvacet. Dokonce se bál i v této rychlosti.