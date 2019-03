Byla jsem jako v mrákotách, říká Issová o přebírání ceny Český lev

Martha Issová získala svou první hereckou cenu Český lev. Zatím však pro ni nemá místo. „Ono se časem někde doma ozve,“ říká herečka, jejíž partner, režisér a producent David Ondříček (49), už má doma sošek Lvů hned několik. Při vyřčení jejího jména jí prý na slavnostním vyhlašování cen ani nemusel pomáhat na nohy. „David mě nemusel nijak postrkovat. Byl to takový ten automatický pilot. I když přiznávám, že jsem cenu za tento druh přínosu opravdu nečekala,” říká Issová.

Cenu za mimořádný počin v oblasti audiovize získala Martha Issová za herecký výkon ve minisérii Dukla 61. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že můžu být mimořádný audiovizuální přínos. Přesto, že jsem si odmala připravovala děkovnou řeč, až jednou přeberu nějakou cenu, tak teď vůbec nevím, co mám říct. Protože jsem to opravdu, ale opravdu nečekala,“ řekla herečka při převzetí Lva.

Díky dvoudílnému televiznímu filmu o neštěstí na dole Dukla v Havířově v červenci 1961 Issová podle svých slov zažila něco jen těžko popsatelného. „Od chvíle, kdy mi David nabídl roli v této minisérii, až do chvíle, než jsme začali točit, jsem řešila, aby to někdo nebral jako protekci. Ale s prvním natáčecím dnem to úplně vyšumělo.“ Natáčení se svým partnerem pak označila jako velmi obohacující. „Prožívala jsem pocit, pro který si uvědomuji, proč tu práci vlastně dělám,“ dodala ještě.

Přestože Marthu Issovou čeká aktuálně další společné natáčení s Davidem Ondříčkem, tvrdí, že rodina je pro ni vždy prioritou. „Být s rodinou je pro mě nejvíc. Ale přiznám se, že bych kecala, kdybych tvrdila, že nezažívám chvíle, kdy mám strach, že už nikdy nebudu mít tu možnost, svobodu a čas dělat zajímavé, velké věci,“ svěřila se.

„Teď budeme s Davidem pracovat na filmu Zátopek. To byl vlastně projekt, který se objevil ještě před Duklou. Dana Zátopková byla první role, kterou mi nabídl. Prý máme stejně velké nosy,“ svěřila se Issová.