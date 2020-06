Neudělala jsem dost, kaje se autorka Přátel ohledně propagace rozmanitosti

„Přála bych si, abych tenkrát věděla to, co vím dnes. Rozhodovala bych se jinak. Vždy jsme v naší společnosti povzbuzovali rozmanité lidi, ale neudělala jsem dost, a teď už jen mohu přemýšlet nad tím, co mám ještě dělat. Co mohu udělat jinak? Jak mohu udělat seriál novým způsobem? A to je něco, co bych si přála vědět nejen, když jsem začínala,“ řekla Kauffmanová.

Populárnímu seriálu Přátelé, který se natáčel v letech 1994 až 2004, častokrát vyčítali, že dostatečně nepodporuje rozmanitost. Herec David Schwimmer, který hrál Rosse, loni v rozhovoru pro list The Guardian prohlásil, že se to tenkrát snažil změnit. Zároveň navrhl netradiční předělávku.

„Možná by mohli vzniknout Přátelé jen s černými nebo asijskými herci. Bylo mi jasné, že chybí rozmanitost, a roky jsem bojoval za to, aby Ross randil se ženami jiné barvy pleti. Jednou z prvních přítelkyň, které jsem v seriálu měl, byla asijská Američanka, a později jsem chodil s Afroameričankou. Hodně jsem na to tlačil,“ prohlásil Schwimmer.

Hercova matka byla prominentní feministická a aktivistická právnička. On sám má pocit, že by měl společnosti splácet to, že se mu dobře vedlo. Dodal, že když vidí nespravedlnost, snaží se na to poukázat. „Jsem si velmi dobře vědom mé výsady heterosexuálního bílého muže, jemuž rodiče mohli zaplatit soukromé školy,“ řekl.

Americký seriál Přátelé patřil k nejúspěšnějším televizním projektům vysílaným na přelomu století. Na obrazovkách se poprvé objevil 22. září 1994 a během deseti sezon se šestice protagonistů dokázala zapsat do srdcí diváků po celém světě.

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22 tisíc dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté sezoně si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu však byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili – ne však tím nejdůležitějším.

Poslední epizodu stanice NBC odvysílala v květnu 2004 a k televizím jen ve Spojených státech přitáhla přes 52 milionů diváků.