Marie Doležalová má po dceři Alfrédě syna. Dostal tradičnější jméno

„Nejdřív jsem měla pocit, že jsme rodina, když jsme tu byli my dva s Markem. Pak nás Alfrédka vyvedla z omylu, protože rodinu z nás udělala ona. A teď jsi přišel ty, a my máme pocit, že teprve TEĎ jsme ta rodina. Vítej na světě, miláčku, narodil ses trochu nečekaně, ale ještě před tím, než vypukly tyhle šílený karantény, takže asi znáš správný čas, kdy přijít na scénu. Vítej, hošíčku náš!“ napsala novopečená maminka na Instagramu k fotce se synem.

Marie Doležalová těhotenství potvrdila loni v listopadu. Narození druhého miminka označila za velkou jízdu, na kterou se s partnerem moc těší. Dvojice už má dceru Alfrédu, která v létě oslaví druhé narozeniny. Herečka pro iDNES.cz nedávno přiznala, že si mateřství opravdu užívá.

„Baví mě na tom úplně všechno. Hlavně to, že máme v rodině nového človíčka, díky kterému se člověk na život, svět i sám na sebe dívá najednou jinýma očima. Člověku najednou přijde škoda dělat věci, které ho nebaví, vyčerpávají, nebo pro něj nemají smysl. To děťátko o sobě nijak nepřemýšlí a jen tak si žije. Ale toho dospělého to najednou nutí k nějaké větší zodpovědnosti. Najednou mi přijde, že život je naplněný,“ řekla.

Doležalová se se Zelinkou seznámila při taneční soutěži StarDance v roce 2015, kde zvítězili.