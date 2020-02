Táta se zranil, když ho odnášel drak. Určil jsem diagnózu, směje se Marek Němec

Sešli jsme se relativně časně, jste ranní ptáče?

Co mi zbývá, ale není to úplně ideální. Po představení probíhá ještě takový aklimatizační dojezd, navíc mám teď hodně práce, tak se snažím i večer, v noci něco dělat. K tomu se leckdy vzbudím kolem čtvrté ranní, to pak koukám třeba na DVTV, a jen co znovu zaberu, je na čase vstávat, což nejde úplně dobře. Ale musím, kvůli povinnostem i rodině. Někdy si dopřeju přispat, ale asi to znáte – když můžu, tak to zrovna nejde…